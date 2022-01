Conforme a los criterios de Saber más

¿Puedes creer que un archivo PNG puede llegar a valer millones de dólares en Internet o que el precio del fragmento de un video rivaliza con el de las obras de arte más costosas del mundo? Son justamente estos hechos los que han terminado por poner en el radar de muchos adeptos a la tecnología -y el arte- a los NFTs.

Los Tokens no Fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) son la nueva sensación en el ciberespacio y han ganado adeptos a una velocidad impresionante gracias a las descomunales cifras de dinero que manejan. Sin embargo, muchos se preguntan qué son, cuáles son sus ventajas y desventajas, qué relación tienen con el mundo artístico y, por supuesto, cómo es que se generan tantas ganancias. Es precisamente todo esto lo que explicaremos a continuación.

¿Qué son los NFTs?

Llamarlos simplemente Tokens no Fungibles sería el camino más sencillo para explicar el concepto detrás de esta tendencia, pero esto aún nos dejaría con muchas interrogantes al respecto. Un NFT es un activo digital que, como su nombre completo indica, es único y no puede ser reemplazado por otro igual. En esto, se diferencia de las criptomonedas ya que estas al ser transferidas, siguen siendo la misma divisa pero si intercambiamos un NFT por otro, el que obtendremos será totalmente distinto.

¿Cómo se comprueba que un Token es único? Pues, gracias a un certificado intrínseco de estos activos alojado en el Blockchain (cadena de bloques), tecnología que permite que la información relacionada a la autenticidad del NFT se aloje en distintos servidores para que no sea vulnerado o manipulado por un individuo. Todas las transacciones son autenticadas en el registro para conocer quién es el propietario del activo digital en cuestión.

Antonio Espinoza, comunicador y especialista en cultura digital y docente de la Universidad Científica del Sur, los asemeja muy acertadamente al equivalente digital del coleccionismo de obras de arte, estampillas y otros objetos al que se le asigna su valor según su rareza y prestigio. Entre los casos más conocidos tenemos la obra “Everydays: the First 5000 Days” del artista Beeple, un archivo digital JPEG que fue vendido en 2021 por US$69,3 millones en la notoria casa de subastas Christie’s.

Las impresionantes sumas de dinero que llegan a pagar las personas por la propiedad de imágenes, diseños, audios o cualquier tipo de activo digital que sea vendido como NFT es lo que ha terminado de catapultarlos a la fama y ha provocado que muchos creadores, ya sean artistas, músicos, empresas y hasta influencers, expresen su interés en esta tendencia tecnológica.

Antonio Espinoza, comunicador, especialista en cultura digital y docente de la Universidad Científica del Sur, considera a los NFTs como una extensión del coleccionismo al terreno digital. (Foto: Cortesía de Antonio Espinoza)

La razón por la que un NFT puede costar tanto y puede generar tantas ganancias para el creador y para su comprador se basa en el mismo concepto por el que las criptomonedas tienen la atención de la que gozan en la actualidad: la especulación del mercado. El precio de un activo digital, el cual mayormente es vendido en ETH -la unidad de la red Ethereum donde también se alojan la mayoría de Tokens no Fungibles- es otorgado por el valor que le otorga el mercado.

Ventajas y desventajas de los NFT

El hecho de que sean elementos que se encuentran únicamente en el mundo digital ha generado una oleada de críticas en contra de los NFTs ya que, con herramientas básicas de un ordenador o móvil, uno puede descargar la imagen, audio o archivo en cuestión para tenerlo a la mano. No obstante, la ventaja del NFT es que, gracias al Blockchain, uno siempre podrá saber quién es el propietario de este activo ya que el registro es prácticamente imposible de modificar.

Además, los Tokens no Fungibles han beneficiado a muchos artistas que han encontrado en esta tendencia un espacio ideal para poder mostrar su trabajo al mundo y, por supuesto, generar ingresos. Joan Alfaro, aclamado artista plástico peruano, comentó a El Comercio su apreciación de los NFTs desde su punto de vista como uno de los máximos exponentes de nuestro país en cuanto a arte se refiere.

“Ciertamente hace 17 años experimenté lo que es arte digital y expandió las posibilidades de mi mente. Pienso que está demostrado la demanda y éxito que genera hoy en día. El arte siempre sorprende en cualquier campo! El arte ha demostrado ser valioso a nivel mundial y me siento orgulloso de que pueda ser demostrado hasta en el campo tecnológico. Tenemos empresas privadas invirtiendo en muchos sectores del arte a través del artista y es la demanda tecnológica el puente para conectarnos”, comentó Alfaro.

En lo que respecta a los inversionistas y coleccionistas de NFTs, los beneficios son un tanto más obvios. Al adquirir un token, el propietario tiene derechos básicos de uso sobre él, tales como usarlo como imagen de perfil en una red social o publicarla en Internet. Además, apoyándose en la especulación, uno puede comprar un NFT con la esperanza de que, en algún momento, su valor en el mercado se incremente y pueda ser vendido por más de lo que se adquirió. Claro está que también tienen la posibilidad de presumir que son dueños de una pieza de arte y que tienen un registro en el Blockchain que lo certifica.

Joan Alfaro está al tanto de los NFTs y las oportunidades que ha generado para los artistas digitales en los últimos meses. (Foto: El Comercio/Samantha Aguilar)

Pero, esta misma especulación es la principal desventaja de los Tokens no Fungibles. Tal como ocurre con las criptodivisas como Bitcoin y sus congéneres, sus mercados son sumamente volátiles y al estar basadas en la tecnología de cadena de bloques, no existe una entidad que las regule. Si alguien hackea la cartera digital donde alojas tus NFTs, nadie va a responder por ti ni a devolver lo invertido, del mismo modo si es que el valor de tu activo cae estrepitosamente en el mercado.

Un inconveniente para muchos reside en el hecho de que, al ser netamente activos digitales, no existe una representación del NFT en el mundo físico. Sí, puedes imprimir la imagen que compraste y colocarla en un cuadro para tu hogar, pero el registro de autenticidad por el que pagaste miles de dólares solo existe en el espacio digital, una realidad que le eriza la piel a muchas personas debido a las muchas formas que existen hoy en día para hackear accesos en Internet.

Además, como ocurre en el caso de las criptomonedas, está también el impacto negativo medioambiental de los NFTs. Dado que los certificados se alojan en el Blockchain y este requiere que supercomputadoras con alto consumo energético estén encendidas todo el tiempo en distintas partes del mundo para resolver las complejas operaciones matemáticas con las que se validan sus transacciones, los NFTs participan en la emisión de altas dosis de carbono y contribuyen al calentamiento global.

La colección de NFTs CryptoPunks ha generado una de las comunidades más activas de compra y venta de este arte digital en Internet. (Foto: Larva Labs)

¿Cómo crear y vender un NFT?

Muy bien, ahora que el concepto ha sido explicado, es probable que muchas personas -sobre todo artistas y creadores en general- quieran sumarse a esta tendencia. Puede resultar un tanto complicado e intimidante pero si estás verdaderamente interesado, a continuación, te explicamos los pasos que debes seguir para generar y vender tus propios NFTs.

Crear cartera digital

Dado que los NFTs comparten similitudes con las criptomonedas por el uso de la tecnología Blockchain, es primordial crear una cartera digital que permita interactuar con DApps como MetaMask, Trust Wallet y Coinbase Wallet. Tras crear tu cartera digital debes adquirir unas cuantas unidades de ETH para poder vender en una plataforma, el precio ronda entre los 5 y 25 dólares así que toma en cuenta esto antes de incursionar en los NFTs. También existe la opción de usar redes de prueba de Ethereum como Rinkeby para intentar sin invertir dinero.

Elegir una plataforma de venta (OpenSea)

La plataforma de venta es el medio por el que venderemos nuestros activos digitales. Actualmente existen varias alternativas pero OpenSea es la predilecta por ser la líder en el sector según el volumen de operaciones. Por esta razón, los pasos que mostraremos en adelante están basados en dicho marketplace.

Conectar cartera y crear colección

Ingresa a OpenSea.io (verifica que el enlace sea siempre este para no ser víctima de ciberdelincuentes) y crea una cuenta. Una vez la tengas, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla donde está el ícono de una billetera. Selecciona tu billetera y se abrirá una nueva ventana para validar la conexión. Luego, en la portada principal, encontrarás el botón “Create”, dale clic y en la nueva pantalla elige “Create a Collection”. Deberás llenar las casillas del formulario que aparecerá con un nombre, un logo y una descripción opcional no mayor de 1.000 palabras. Finalmente te solicitará elegir el Blockchain donde crearás la colección ya que en OpenSea se puede trabajar con cadenas alternativas de Ethereum.

Añadir los NFTs a la colección

Empieza la parte complicada. Con la colección creada, selecciona “Add Items” y elige los archivos que convertirás en NFTs. El formulario que aparecerá a continuación es extenso y es importante notar que la información con la que se llene no podrá ser modificada una vez se haya creado el token. Los apartados son:

Image, Video, Audio, or 3D Model: El archivo que convertirás en NFT. Los tipos disponibles son JPEG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB y GLTF, con un tamaño de 40 MB como máximo.

El archivo que convertirás en NFT. Los tipos disponibles son JPEG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB y GLTF, con un tamaño de 40 MB como máximo. Name (Nombre): El nombre del NFT. No es absolutamente necesario que sea único como sucede con los nombres de usuario. Será el que identifique a tu NFT una vez creado.

El nombre del NFT. No es absolutamente necesario que sea único como sucede con los nombres de usuario. Será el que identifique a tu NFT una vez creado. External Link (Enlace Externo): Dato opcional en el que se puede configurar una página web alterna donde se pueda explorar más información sobre el NFT y el artista.

Dato opcional en el que se puede configurar una página web alterna donde se pueda explorar más información sobre el NFT y el artista. Descripción (Descripción): Se usa para describir detalles del token. Cabe resaltar que soporta la sintaxis de texto Markdown, protocolo para crear descripciones personalizadas.

Se usa para describir detalles del token. Cabe resaltar que soporta la sintaxis de texto Markdown, protocolo para crear descripciones personalizadas. Properties (Propiedades): Otro apartado opcional para asignar personalizaciones a un NFT. Puede tratarse de su género, clase, tipo, entre otras cosas. La cantidad queda al criterio del creador.

Otro apartado opcional para asignar personalizaciones a un NFT. Puede tratarse de su género, clase, tipo, entre otras cosas. La cantidad queda al criterio del creador. Levels (Niveles): Similar a las propiedades pero se basa en atributos numéricos. Características que vuelven único a tu NFT.

Similar a las propiedades pero se basa en atributos numéricos. Características que vuelven único a tu NFT. Stats (Estadísticas): existen NFTs como los CryptoKitties que poseen características y atributos que los hacen únicos frente a otros ejemplares de la misma colección. Este apartado es para configurar esto.

existen NFTs como los CryptoKitties que poseen características y atributos que los hacen únicos frente a otros ejemplares de la misma colección. Este apartado es para configurar esto. Unlockable Content (Contenido desbloqueable): Texto que solo podrá ser visto por el comprador del token. Puede tratarse de un mensaje, una contraseña, entre otras cosas.

Texto que solo podrá ser visto por el comprador del token. Puede tratarse de un mensaje, una contraseña, entre otras cosas. Explicit & Sensitive Content (Contenido explícito y sensible): Opción para señalar si el contenido es apto para menores de edad o para el público sensible.

Opción para señalar si el contenido es apto para menores de edad o para el público sensible. Supply (Suministro): Cantidad de ejemplares del NFT. No debe confundirse con copias del original sino con la creación de varios ejemplares originales. Por supuesto, cada NFT tendrá su propio certificado en el Blockchain .

Cantidad de ejemplares del NFT. No debe confundirse con copias del original sino con la creación de varios ejemplares originales. Por supuesto, cada NFT tendrá su propio certificado en el . Blockchain : Red donde se publicará el NFT.

Red donde se publicará el NFT. Freeze metadata (metadatos congelados): todos los valores que no se guardarán en el Blockchain. Estos pueden llegar a ser modificados en el futuro por el creador o el comprador ya que no están incluidos en el registro y esto cambiaría totalmente las características que el NFT tenía originalmente. Con esta opción, el creador puede evitar esto.

Tras verificar que todo esté en orden, debes pulsar el botón “Create” y confirmar la operación. Ahora, el NFT ha sido creado en OpenSea y puede ser visualizado con la opción “Visit” en el apartado “My Collections” para revisar todos sus detalles.

Vender NFTs

Con el NFT creado, lo que necesitas es usar el botón “vender” dentro del perfil del token que se ha generado. Luego, deberás elegir entre los tres tipos de venta que ofrece OpenSea los cuales son:

Set Price: Se fija un único e inalterable precio final. Aquí deberemos configurar el precio pero también tenemos otras opciones como elegir el valor al que se reducirá el NFT según el paso del tiempo y la fecha de expiración de la publicación, programar la fecha en la que el NFT se pondrá en venta y privacidad, lo que permitirá que solo los que poseen un enlace directo a la publicación puedan ver tu NFT.

Se fija un único e inalterable precio final. Aquí deberemos configurar el precio pero también tenemos otras opciones como elegir el valor al que se reducirá el NFT según el paso del tiempo y la fecha de expiración de la publicación, programar la fecha en la que el NFT se pondrá en venta y privacidad, lo que permitirá que solo los que poseen un enlace directo a la publicación puedan ver tu NFT. Highest Bid: básicamente, una subasta para vender NFTs. Aquí tenemos algunas opciones como configurar el precio mínimo por el que se oferta el activo, el precio por el que, si alguien oferta, será vendido automáticamente y la fecha de expiración, el tiempo que tardará la subasta.

básicamente, una subasta para vender NFTs. Aquí tenemos algunas opciones como configurar el precio mínimo por el que se oferta el activo, el precio por el que, si alguien oferta, será vendido automáticamente y la fecha de expiración, el tiempo que tardará la subasta. Bundle: sencillamente, es vender dos o más NFTs a la vez en un mismo grupo.

Tras haber elegido el formato, aparecerá un pequeño resumen de la venta. Cabe resaltar que aquí encontramos los “Bounties” (recompensas), una opción que confiere un porcentaje del 0,1% hasta el 2,5% de la venta -según la elección- a la persona que compartió el enlace de tu NFT y logró que se vendiera mediante este. También puede ser desactivada por el creador.

Finalmente, solo resta seleccionar “Post your listing” para que se abra una ventana adicional de la cartera digital del usuario para confirmar la transacción. Si el NFT es vendido, la cantidad aparecerá directamente en la cartera enlazada a la cuenta.

OpenSea es la plataforma de compra y venta de NFTs líder en el sector por volumen de operaciones. (Foto: OpenSea)

Conclusiones

No cabe duda de que los NFTs se han convertido en el nuevo objeto de controversia en Internet. Por una parte, se encuentran los inversionistas y otras personas interesadas en el formato por sus ventajas y las posibilidades que representan para los artistas y otros creadores de contenido en Internet. Sin embargo, también tenemos al público que lo considera una moda pasajera que solo provocará la ruina económica de miles de incautos atraídos por las fuertes sumas de dinero que se han registrado en varias ventas de estos tokens.

Antonio Espinoza considera que es un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos meses, sobre todo gracias a influencers y personas con gran poder de convocatoria en Internet, y como una oportunidad de inversión como ocurre en el mundo físico con los coleccionistas de oro, plata, obras de arte y otros elementos codiciados con la expectativa de que los activos adquiridos incrementen su valor en el futuro.

“Los NFTs vienen a completar el ecosistema del arte digital y es una forma de generar ingresos tanto para los artistas y creadores como para las empresas que invierten en ellos. Yo creo que los tokens no fungibles ya no solo se circunscriben al mundo del arte, sino que van más allá”, dijo el especialista.

No obstante, este también mencionó que existe alarma respecto al tema ya que, como ocurrió con las criptomonedas en su momento y en ocasiones sigue ocurriendo, los NFTs podrían convertirse en la nueva “burbuja económica” por la especulación desmedida que en algún momento puede explotar.

Cuando un píxel es subastado y vendido por más de 1 millón de dólares es cuando verdaderamente notas que los NFTs y su mercado son bastante... 'peculiares'. (Foto: Pak)

Joan Alfaro, por su parte, comentó que si bien valora las oportunidades que los NFTs han creado para artistas y creativos alrededor del mundo, él prefiere mantener su forma de trabajo en lo físico. “Respeto mucho los diversos campos del arte y a los NFTs (incluso gente que no conocía utilizó mi arte para llevarlo a ese mundo y quede maravillado); personalmente diría que prefiero ser capaz en la materia que me acomoda y por ahora sigo ese camino. No deja de sorprenderme el increíble trabajo que hacen. Hace 17 años usé también arte digital en una muestra individual presentada en mi ciudad natal y como en todo, uno no deja de aprender. Deseo creer que primero es el arte, y las posibilidades económicas deben ser para quien las aprecia y desea poseerla. El arte es un generador de posibilidades infinitas”, indicó el artista peruano.

Espinoza también destacó que, para él, los NFTs no solo son una moda pasajera, sino que representan una oportunidad en vías de desarrollar su potencial por completo de cara al metaverso, un espacio totalmente digital donde este tipo de activos podrían ganar un nuevo valor para las personas ya no solo en el ámbito artístico, sino en mucho más.

Solo el tiempo revelará el destino de los NFTs, pero, hasta que ese momento llegue, muchas personas continuarán aprovechándolos de forma correcta o incorrecta para generar ingresos como un nuevo campo de inversión que, por coyuntura y la misma relevancia que le confieren cada vez más empresas, hay que tomar en consideración y no descartar por completo si queremos mantenernos al tanto de las últimas tendencias tanto de la tecnología como del mundo financiero en sí.

Claro está que los NFTs tampoco son la utopía artística-tecnológica que muchos -sobre todo inversionistas- quieren hacer ver ya que, como ocurre en el terreno de las criptodivisas, el hecho de no estar reguladas las han convertido en la vía perfecta para actividades ilícitas como lavado de dinero. Otras personas la catalogan como el nuevo ‘patio de juegos’ para millonarios que tienen demasiado dinero para gastar y esto, sumado a la especulación y la volatilidad que tienen por culpa de influencers y otros personajes con gran poder de convocatoria, han generado que no sean vistos con buenos ojos por todo el mundo.

Bored Ape Yacht Club es otra de las colecciones más populares de criptoarte vendido como NFT en la actualidad. (Foto: Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato Ketchup and No Sass)

