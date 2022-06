Cuando compramos o renovamos una computadora, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de disco duro necesitaremos. Las opciones que tenemos serán los SSD (Solid-State Drive) y HDD (Hard Drive Disk), por lo que ver en qué se diferencian es una prioridad para el usuario.

Los HDD almacenan la información en un disco magnético, por lo que cuando queremos usarla, el disco da vueltas. En este proceso, dos pequeños brazos llamados ‘cabezas de lectura-escritura’ se mueven por el disco para convertir su campo magnético en una corriente eléctrica. Esta se traduce como una señal digital que tu PC entiende como información.

Por el contrario, el SSD ni siquiera utiliza un disco (se le llama “disco duro” también por costumbre) y no tiene partes que se muevan, por lo que tu información se almacena en semiconductores de silicona ‘sólidos’. Estos transfieren y envían corrientes eléctricas para que tu PC las lea. Debido a ello, el SSD no solo es más rápido, sino también más seguro.

¿Por qué el SSD es más rápido que el HDD?

Según una prueba de velocidad, realizada por Asus para Business Insider, demostró que un HDD de prueba demoró 10 milisegundos para leer y escribir una cantidad de información. Por su parte, el SSD realizó el mismo trabajo en unos cuantos microsegundos (cada milisegundo son mil microsegundos).

Esta velocidad se explica por el hecho de que los HDD necesitan mover partes para acceder a la información, mientras que los SSD tan solo la buscan de forma inmediata. Asimismo, mientras que las cabezas de lectura-escritura de los HDD solo se pueden leer una parte del disco magnético, los SSD pueden leer y buscar múltiples informaciones al mismo tiempo. El ejemplo más claro es que al iniciar una PC con un SSD, esta lo hará mucho más rápido que una trabajando con un HDD.

¿Por qué el SSD es más seguro que el HDD?

La seguridad de la información se debe también a que los SSD no utilizan partes móvibles para trabajar. Las cabezas de lectura-escritura de los HDD se mueven por encima del disco magnético a una distancia de 10 nanómetros, la cual es miles de veces más delgada que un cabello.

Sin embargo, si estas cabezas tocan el disco, así sea un por un milisegundo, tendrás lo que se llama un “impacto de cabezales”. Esto generará que estos raspen el disco y terminen destruyendo la información que encuentran en su camino. Ello puede ocurrir si, por ejemplo, alguien deja caer su laptop o con un golpe fuerte en la PC, por lo que es más común. La mayoría de estos accidentes terminan corrompiendo el HDD.

Por su parte, el SSD no tiene que preocuparse por este tipo de impactos, pues no tiene las cabezas de lectura-escritura. Asimismo, utilizan menos energía, por lo que no se calentarán tanto con un HDD. Esto no significa que se pueden golpear los dispositivos sin generar problemas, por lo que se debe mantener el mismo cuidado para ambos.

¿Cuál es más barato?

Los precios varían dependiendo de las marcas, pero usualmente los HDD tienden a ser más baratos que los SSD. Estos nos acompañan desde los años 70, por lo que se han ido mejorando a través de las décadas. Pero la idea del mecanismo viene siendo la misma: un disco que es leído por cabezales.

Por el contrario, los SSD tienden a ser más caros debido a que son más seguros y más rápidos. Además, gracias a sus características, tienen un mayor tiempo de vida y no se corrompen con facilidad.