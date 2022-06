La pandemia de COVI-19 motivó que las empresas aceleren su evolución digital, sobre todo para garantizar el trabajo a distancia. El Perú no fue la excepción. Ya varias entidades como el Banco Mundial han señalado ese avance y, ahora, el reciente estudio de IDC IT Services Tracker Perú 2021H2 indica que el mercado peruano experimentó una mejora en el segundo semestre del 2021.

El gasto en Tecnología de la Información (TI) en Perú mejoró con una inversión de US $1.1 mil millones en dichos servicios en el año 2021, ubicándolo como el quinto país en Latinoamérica que más invirtió durante el segundo semestre del 2021.

Dentro de esos gastos que se efectuaron en el sector empresarial, tenemos en primer lugar Migración a la Nube con US$ 426.6 millones, seguido por Big Data & Analytics con US$ 362.3 millones, Ciberseguridad con US$ 239.4 millones y, finalmente, Inteligencia Artificial con US$ 74.5 millones.

El informe señala que dentro de los principales proveedores de servicios gestionados de TI se generó un total de US$ 523.97 millones durante el 2021. Entre ellos se encuentra CANVIA con una participación de 15.3%.

“Ser capaz de desarrollar modelos de negocio nuevos, basados en capacidades digitales, es uno de los desafíos a los que se enfrentan muchas empresas en el Perú dentro de la dinámica de cambio acelerado del mundo actual”, indicó Hugo Goicochea, CEO de CANVIA. Consideró que es una buena señal sobre el camino que está tomando el sector empresarial.

LEE TAMBIÉN: Google instala oficinas especiales para adaptarse a las nuevas formas de trabajo postpandemia

Asimismo, el estudio IDC IT Services Tracker 2021H2 Perú da a conocer que CANVIA ocupa el primer puesto en servicios a los sectores de comercio y manufactura con una participación del 28%. Además, mantiene el primer lugar como proveedor de Service Desk desde hace 9 años y se encuentra en segundo lugar en Cloud Services (consolidando Private Cloud y Public Cloud).

Finalmente, el reporte señala que el mercado peruano está aún inmaduro en la adopción de software de Big Data & Analytics con respecto a otros países de la región. Mientras que a nivel de Latinoamérica la inversión ha superado los US $8 mil millones, en el Perú el monto es inferior a los US$ 400 millones. Por el contrario, el informe señala que el principal espacio de crecimiento en el mercado peruano está en la ciberseguridad.