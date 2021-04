Las mascarillas se han convertido en artículos cotidianos debido a la pandemia. Desde hace más de un año se utilizan para evitar el contagio del coronavirus. Pero hoy se sabe que el uso de la mascarilla doble es mucho más eficaz en la protección frente al COVID-19.

Los tapabocas son barreras que evitan que la persona infectada propague gotitas respiratorias en el ambiente al hablar, toser o estornudas. El aire es la principal vía de contagio del coronavirus.

Al usar la mascarilla de una manera adecuada, cubriendo la boca y la nariz, evitamos exhalar partículas que contienen el virus y también evitamos inhalarlas . Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), la eficacia de las mascarillas es fuerte cuando todos las utilizan, porque así evitamos contagiar y contagiarnos.

Hay un importante porcentaje de personas asintomáticas, que pueden contagiar la enfermedad sin darse cuenta, por lo que el uso de mascarillas en lugares cerrados y abiertos evita que propaguen la enfermedad a las demás personas.

¿Por qué usar doble mascarilla?

Las mascarillas brindan un distinto grado de protección. Las menos eficaces son las de tela. Por eso entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los CDC y el Ministerio de Salud (Minsa) recomiendan el uso de mascarillas KN95 o quirúrgicas , de preferencia.

Pero debido a su precio, no todas las personas tienen acceso a las mascarillas más eficaces. Por ello, los expertos recomiendan utilizar doble tapabocas, con lo cual el nivel de protección aumenta.

Un reciente estudio de los CDC mostró que llevar dos mascarillas superpuestas o un tapabocas quirúrgico bien ajustado reduce de forma importante la exhalación de pequeñas gotas por parte de las personas infectadas y disminuye la exposición a estas partículas para las personas no contaminadas.

Pero las mascarillas de tela y las quirúrgicas suelen quedar más sueltas que las KN95 (o FFP2), aumentando el riesgo de que el aire se escape por los lados.

Es fundamental usar mascarillas en lugares cerrados. (Pixabay)

En enero, los CDC realizaron simulaciones en laboratorio para comprobar la reducción de las fugas con una mascarilla de tela superpuesta a una quirúrgica, y después con una quirúrgica con gomas anudadas cerca de los bordes que se doblaban hacia dentro.

Mientras que la mascarilla no anudada y la de tela bloqueaban apenas el 42% y el 44,3% , respectivamente de los aerosoles expulsados por una tos, la combinación de ambas incrementaba la protección hasta el 92,5%.

En otro experimento se vio que la exposición a una persona infectada que no lleve mascarilla se reduce en un 83% cuando la otra persona lleva tapabocas doble y en un 64,5% con un tapabocas quirúrgico ajustado al rostro.

“Eso quiere decir que estas mascarillas funcionan y que lo hacen mejor cuando están ajustadas y llevadas correctamente”, asegura Rochelle Walensky, la directora de los CDC.

Las medidas siguen siendo efectivas

Las medidas de seguridad se deben mantener. (Pixabay)

Pero las mascarillas no actúan solas. Se ha demostrado que la protección frente al coronavirus se incrementa si las personas cumplen con todas las recomendaciones de bioseguridad: uso de mascarillas, distancia social e higiene de manos.

Ante el surgimiento de las nuevas variantes del coronavirus, las medidas de bioseguridad siguen siendo eficaces. Y es importante que las personas utilicen mascarillas dobles debido a que estos nuevos linajes del virus hacen que las personas infectadas tengan una mayor carga viral [cantidad de partículas virales en los fluidos corporales] y, por lo tanto, expulsen hasta 10 veces más virus cuando hablan, tosen o estornudan, por lo cual la posibilidad de contagio aumenta.

“Siguen siendo efectivas las mismas recomendaciones. Ahora se ha demostrado que la mascarilla simple no es suficiente. Lo que se ha demostrado es que con la variante brasileña el paciente elimina [expulsa] más virus […] Si yo estoy en un espacio cerrado y cerca de las personas, no me lavo las manos, no uso buenas mascarillas, entonces hay más posibilidades de contagio” , nos dice el médico infectólogo Juan Celis, quien atiende pacientes de COVID-19 en el Hospital Regional de Loreto

¿Cómo usar la mascarilla de manera correcta?

El uso de la mascarilla no es suficiente si no va acompañado por el distanciamiento físico (al menos dos metros], ventilación de los ambientes e higiene. Recuerda que si una persona está con COVID-19 en tu casa, todos los integrantes de la familia deben usar mascarilla dentro del hogar.

