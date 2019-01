Superluna de sangre | ¿Cómo fotografiar este particular fenómeno?

La llamada "Superluna de sangre de lobo" será visible desde Perú y gran parte de América la noche del próximo 20 de enero, según informó la NASA.



Este particular fenómeno es una ocasión perfecta para poder obtener fotografías de un eclipse de la superluna y aquí te decimos qué necesitarás para poder obtener imágenes.



--- Equipo necesario ---



Para obtener la mejor fotografía de "Superluna de sangre de lobo" es necesario contar con una cámara DSL (semiprofesional o profesional), pues estos equipos brindan una mayor cantidad de opciones para configurar cómo se captará la imagen.



También es muy importante contar con un trípode pues como se tomarán imágenes nocturnas es necesario que la cámara tenga estabilidad para que la fotografía no salga borrosa (movida).



La imagen debe ser capturada en modo manual, con una apertura f/16 y una velocidad de 1/125, a partir de ahí se pueden regular la cámara dependiendo de la cantidad de luz disponible y desde dónde se esté tomando la imagen.



Si deseas obtener una imagen panorámica entonces debes usar un objetivo de 35 a 55 mm, y si deseas obtener la Luna en primer plano y captar sus detalles, es necesario que utilices un teleobjetivo de 200 a 300 mm.



Captura además en formato RAW y no JPG para que no pierdas información al momento de descargar las fotografías.

--- Con smartphone---



La mayoría de smartphones de gama media alta y gama alta tienen la configuración manual. Si la cámara de tu celular cuenta con esta opción, entonces podrás obtener una mejor imagen.



Además de ello, es necesario que tu celular no se mueva, por lo que es mejor usar un pequeño trípode o palito para selfie que puedan brindarle estabilidad.



El resultado dependerá de la calidad de la cámara incorporada en tu dispositivo. Hay algunos modelos que cuentan con lentes de aumento. Si tu celular los tiene, entonces esta es una oportunidad perfecta para usarlos.



A continuación un video con recomendaciones del astrofotógrafo Miguel Pérez, ingeniero de la Agencia Espacial Europea.

