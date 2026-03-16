Por Redacción EC

Durante el año es habitual que se presenten diversos fenómenos astronómicos que iluminan el cielo nocturno, generando un gran espectáculo por sus singulares y fascinantes características. De hecho, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el mundo será testigo en los próximos meses de uno de los eventos más esperados por muchos amantes de la astronomía debido al eclipse solar considerado el más largo del siglo. Esto se produce cuando la Luna se alinea de forma perfecta entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en una franja específica del planeta, por lo que la fase de oscuridad será excepcionalmente prolongada. De esta manera, tanto la población como científicos, podrán ser testigos de este eclipse que se observará en países de África, Europa y Medio Oriente. Sin embargo, lo que más llamará la atención será su duración de más de seis minutos, por lo que, por ahora, será un evento único en su tipo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.