La pandemia del COVID-19 y, sobre todo, el confinamiento obligatorio que se tomó como medida inicial fueron un duro golpe que ha afectado de diferentes maneras al reciclaje en el Perú. Desde modificar costumbres que habían costado mucho trabajo inculcar entre los ciudadanos hasta poner en riesgo a miles de familias que dependen de esta importante actividad.

“Hemos sufrido un retroceso grande por la pandemia. Antes, estábamos llegando a un 5% de reciclaje formal. De acuerdo con información del Ministerio del Ambiente (Minam), las cifras están en 1% o cerca del 2% de reciclaje formal. Obviamente, sabemos que hay mucho más reciclaje que se recoge de manera informal”, explica a El Comercio Paloma Roldán Ruiz, directora ejecutiva de la ONG Ciudad Saludable.

Según las cifras oficiales, en el Perú se generan 21.658 toneladas de desperdicios diariamente. De esa cantidad, el 20,8% son residuos reaprovechables y el 55,6% son residuos orgánicos. En el 2020 se recuperaron, a través de empresas u organizaciones formales, 59.021 toneladas de residuos.

Responsabilidad conjunta

La incertidumbre, sobre todo, con respecto a la posibilidad de contagio a través del contacto con superficies convirtió al reciclaje en una actividad sumamente peligrosa en el contexto de la pandemia. Aunque los recicladores formales estuvieron considerados en el primer bloque de la reactivación, los meses de paralización de actividades fueron terribles.

“Durante la cuarentena los programas de reciclaje que trabajaban con las municipalidades entraron en pausa. Pero no solo eso: hay empresas que se habían convertido en puntos de recojo fijo, que contribuían con una buena cantidad de material bien seleccionado, que ya no existen más. Tuvieron que reconfigurar su giro de negocio. Es necesario que los programas de recolección selectiva de las municipalidades lleguen al 100% de los vecinos, que se intenten alianzas público-privadas, y sobre todo que continúen los trabajos con las organizaciones de recicladores que ya están formalizadas en el marco de la Ley 29419″, recalca Roldán Ruiz.

La responsabilidad de recuperar el camino en el reciclaje no es exclusiva de las autoridades. “La responsable por el contenedor de sus residuos no es la municipalidad, sino la familia de esa casa. No debemos esperar a que nos den una bolsa especial para hacerlo. Asimismo, cada familia es la responsable en segregar de manera adecuada sus residuos. Así como nos costó mucho usar mascarillas y asumir varios comportamientos por pandemia, debemos acostumbrarnos a reciclar”, concluye Roldán.





