La industria de los Esports continúa creciendo a pasos agigantados cada año y los principales videojuegos como League of Legends o Dota 2 generan algunos de los eventos más vistos y laureados del mundo. No obstante, hay una disciplina en particular que también se ha ganado un lugar en este mundillo y esa, para sorpresa de muchos, es Excel.

Desde el pasado 13 de noviembre hasta el 11 de diciembre, se disputó el Financial Modeling World Cup (FMWC), torneo en el que los mejores usuarios del programa de cálculo de Microsoft se enfrentan por un pozo de 10,000 dólares. Los 128 profesionales más destacados del mundo en esta particular materia fueron los protagonistas de esta edición y pusieron a prueba todos sus conocimientos sobre las herramientas del software de los de Redmond para llevarse el título de “Excel Master”.

En la competencia, cada participante fue puesto a prueba al ser retado con un estudio de caso de entre 1 a 5 páginas en un formato de rondas. El FMWC contó con el auspicio de la mismísima Microsoft y las sesiones fueron transmitidas a través de YouTube y el canal de deportes ESPN. Para esta edición, se optó por un formato digital, pero los organizadores esperan que el próximo año puedan hacer uno presencial al estar más controlada la pandemia del COVID-19.

El FMWC 2021 tuvo como campeón mundial al canadiense Michael Jarman quien disputó la final contra Andrew Ngai de Australia y logró alzarse con el título de “Excel Master”.

Cómo se puede apreciar en la retransmisión de la competencia, Microsoft Excel se ha convertido en todo un deporte electrónico y, debido a la habilidad que se requiere para poder resolver los complejos problemas que plantean en sus torneos, es probable que su escena profesional crezca aún más con el pasar del tiempo.

