Elden Ring fue el título más destacado de 2022, luego de ser coronado con la distinción de Videojuego del año (GOTY, por sus siglas en inglés) en The Game Awards. Lo último que se ha conocido de la obra de From Software es que acaba de superar el récord de premios que sostenía The Last of Us Part II.

La aventura de Ellie estrenó en 2020 para PlayStation y gracias a su jugabilidad, historia y gráficos logró alcanzar 322 premios como Mejor videojuego del año en diferentes celebraciones. Ahora acaba de hacerse público que Elden Ring ha superado esa cifra.

Elden Ring se llevó el premio a mejor videojuego del año 2022. (Foto: Elden Ring)

De acuerdo a la base de datos de GOTY Award Tracker, portal que recopila la data sobre los premios GOTY, hasta el cierre de esta nota Elden Ring cuenta con 332 premios de un total de 455. Gracias a esto se convierte en el videojuego más premiado del año y de la historia.

Cabe señalar que los criterios de elección que se tienen en cuenta para la votación están que no se contabilizan los premios otorgados por plataformas de comunidades de jugadores, galas de premios realizadas para un país en específico o los medios que cubren una sola consola. A su vez, los galardones que se otorgan tengan como mínimo dos integrantes que coincidan en el medio (no solo una opinión).

Asimismo, Elden Ring es un videojuego de rol de acción de tipo Soulslike, en el que podremos recorrer un gran mundo abierto lleno de criaturas fantásticas y enemigos de todo tamaño. Se destaca por su alta dificultad y jugabilidad precisa. Sus creadores también han desarrollado obras como Sekiro Shadow Die Twice, Dark Souls, Bloodborne, entre otros. Está disponible en PC, PlayStation y Xbox.

Elden Ring es uno de los videojuegos más destacados de 2022. (Foto: FromSoftware)

Luego de Elden Ring, ¿qué videojuego se posiciona entre los más galardonados de 2023? Hasta el 4 de enero, este es el top 10:

Elden Ring - 332 premios God of War: Ragnarok - 78 premios Immortality - 6 premios Xenoblade Chronicles 3 - 5 premios Horizon: Forbidden West - 5 premios Pentiment - 4 premios A Plague Tale: Requiem - 3 premios Vampire Survivors - 3 premios Citizen Sleeper - 2 premios Gran Turismo 7 - 1 premio