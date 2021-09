Conforme a los criterios de Saber más

La saga de Super Mario es una de las más queridas por los gamers y desde que estrenó en los años 80 no son pocos los juegos que han visto la luz. Su extensión es tal que no solo encontramos obras protagonizadas por los recordados héroes Mario, Luigi o Yoshi, sino que hasta los villanos también tienen sus propios juegos. Justamente, hoy te contaremos sobre WarioWare: Get It Together, título exclusivo de la Switch que presenta las aventuras de Wario, el archirrival de Mario. ¿Cómo fue nuestra experiencia? Te la contamos.

Antes de empezar, hagamos memoria: WarioWare: Get It Together es la novena entrega de una franquicia que nació allá por el 2003 con el lanzamiento para la GameCube de WarioWare, Inc.: Minigame Mania. A diferencia de Wario Land, otra saga del personaje, en WarioWare tenemos que completar una serie de minijuegos, punto que ha marcado a la franquicia a lo largo de los años.

Así, en WarioWare: Get It Together también tendremos que ponernos a resolver toda clase de minijuegos que, según Nintendo, son más de 200, cada uno teniendo sus propias características.

Ahora bien, ¿qué nos pareció la nueva entrega de Warioware: Get It Together? Aquí te contamos los puntos claves a tomar en cuenta por si estás interesado en adquirir este título.

Ficha técnica de WarioWare: Get It Together

Género : Acción / Fiesta

: Acción / Fiesta Consola : Exclusivo de Nintendo Switch

: Exclusivo de Nintendo Switch Jugadores : 1-4

: 1-4 Restricción de edad : Mayores de 7 años

: Mayores de 7 años Fecha de lanzamiento : 10 de setiembre de 2021

: 10 de setiembre de 2021 Idiomas : Alemán, Inglés, Español (doblado), Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Neerlandés, Ruso, Chino

: Alemán, Inglés, Español (doblado), Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Neerlandés, Ruso, Chino Tamaño de descarga: 1.351 MB

Aquí su tráiler de lanzamiento:

1. Trama de WarioWare: Get It Together

Los videojuegos de la saga WarioWare no brillan precisamente por su historia, debido a su formato basado en minijuegos. Sin embargo, WarioWare: Get It Together presenta una trama entretenida: Wario, que se desempeña como desarrollador de videojuegos, está en una reunión con sus amigos cuando de pronto este presenta su última novedad. Instantes después, él y los demás son absorbidos por esta consola y necesitarán de nosotros para escapar.

WarioWare: Get It Together! (Imagen: Nintendo)

El rival a vencer es el virus informático que ha dominado la consola. Para esto, tendremos que resolver decenas y decenas de minijuegos en diversos y variopintos mundos.

Un punto a destacar es que el juego ha sido doblado al español por completo, lo cual supone una buena noticia para los fanáticos de la franquicia y juegos de Wario.

Wario es uno de los tantos personajes jugables de WarioWare: Get It Together! (Imagen: Nintendo)

La historia no es nada de otro mundo, suficiente como para ponernos a jugar sin dimes y diretes. Asimismo, los diferentes niveles presentan cinemáticas de los personajes secundarios, como para darles un breve trasfondo. Acabar el modo campaña nos tomará de entre 3 a 5 horas, aproximadamente.

2. Jugabilidad de WarioWare: Get It Together

Ahora bien, luego de hablar de la trama toca el punto más importante de WarioWare: Get It Together: su jugabilidad. Como ya dijimos, hay más de 200 minijuegos que aportan una variedad más que decente.

Estos retos, por su parte, se presentan en el modo historia de manera paulatina y por zonas que podremos desbloquear. De esta forma, existen niveles en los que debemos completar una serie de minijuegos para acceder a la siguiente. Además, cada zona (o mundo) introduce a los amigos de Wario.

WarioWare: Get It Together! (Imagen: Nintendo)

WarioWare: Get It Together! (Imagen: Nintendo)

¿Y los controles? ¿Difíciles? En absoluto. Los controles de WarioWare: Get It Together son fáciles de aprender, debido a que solo necesitamos movernos con el joystick y atacar con la tecla A.

Sumado a esto, los minijuegos premian con monedas, las que se pueden usar para comprar elementos cosméticos o vidas.

WarioWare: Get It Together! (Imagen: Nintendo)

A su vez, otro detalle a tomar en cuenta es que los más de 200 minijuegos favorecen a ciertos personajes frente a otros, ya que cada uno tiene habilidades únicas. Dicho esto, te recomendamos enfocarte en solo tres o cuatro personajes para que consigas la victoria. Lo negativo de este aspecto es que se podría volver rutinario.

3. Modo multijugador para sacar provecho del juego

WarioWare: Get It Together puede ser jugado hasta por cuatro personas (1-2 jugadores en el modo historia). En nuestra experiencia, la mejor forma de jugar este exclusivo es con un compañero, ya que es más divertido completar los retos en grupo. Sin embargo, también se puede disfrutar de manera solitaria.

WarioWare: Get It Together! (Imagen: Nintendo)

Además del modo historia, la obra de Nintendo nos ofrece una serie de modos extra para 1 a 4 jugadores que alargarán el tiempo en el juego. Entre algunos de ellos tenemos el Volley, Explotación laboral, Toques, Colegas a la gresca, etc.

Conclusiones sobre WarioWare: Get It Together

Con más de 200 minijuegos y variados modos de juego (tanto individuales como grupales), estamos frente a un título que podrá entretenernos en tardes familiares, en reuniones amicales o cuando queramos pasar un rato.

Los retos son creativos y, aunque por momentos el juego se puede volver mecánico, es una opción interesante para jugar en grupo.

DATO:

El juego WarioWare: Get It Together se puede conseguir en la tienda virtual eShop a US$ 49,99.

