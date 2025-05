Cuando realizaban un recorrido de investigación por la Bahía de Banderas, en el Pacífico mexicano, los biólogos marinos Iliana Fonseca y Aldo Zavala miraron a una mantarraya que presentaba un comportamiento extraño, nadaba muy lento. Zavala se lanzó al mar para fotografiarla y lo que vio le provocó un nudo en el estómago: la manta tenía hecha jirones su aleta izquierda.

“He visto muchas mantas heridas, pero esta era grotesca. Se podía percibir el sufrimiento de la manta”, recuerda Aldo Zavala. “Parecía que trataba de esconderse”, menciona Illiana Fonseca.

Desde hace diez años, los dos investigadores forman parte del Proyecto Manta, iniciativa que tiene entre sus objetivos estudiar y realizar fotoidentificación de las mantarrayas oceánicas (Mobula birostris) que llegan a la Bahía de Banderas. En México, esta zona del Pacífico mexicano es uno de los cuatro sitios de agregación de estos colosos marinos.

En diez años de trabajo, los biólogos han documentado que la Bahía de Banderas es el único lugar en el mundo en donde las mantarrayas están tan cerca de comunidades humanas. En esas aguas ubicadas frente a Puerto Vallarta, llegan para comer, resguardarse, descansar e incluso cortejarse.

Los investigadores han realizado la fotoidentificación de casi 500 ejemplares. Y, además, han registrado que el 30 % de las mantas observadas en Bahía de Banderas tienen heridas causadas por humanos, ya sea por redes de pesca o por las propelas de las embarcaciones que recorren la bahía, desde los taxis acuáticos, las lanchas de pescadores y los pequeños barcos turísticos.

Mantarraya oceánica herida por la propela de una embarcación. Foto: cortesía Proyecto Manta

Fonseca y Zavala han buscado concientizar a los capitales de las embarcaciones para que sean cuidadosos y no choquen con las mantarrayas. Ahora tienen un nuevo desafío: en diciembre de 2024, los biólogos volvieron a sentir un nudo en el estómago cuando se enteraron de que los gobiernos municipal y del estado de Jalisco impulsarían la construcción de “una escalera náutica”, es decir un conjunto de 12 muelles a lo largo de Bahía de Banderas.

En febrero de 2025, los medios de comunicación locales señalaban que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, promovía este proyecto de infraestructura para “facilitar el acceso seguro y eficiente de embarcaciones recreativas y comerciales”.

Para científicos que investigan a mantarrayas, ballenas y tortugas en la Bahía de Banderas, la construcción de una “escalera náutica” representa una fuerte amenaza para estas especies. Casos como el de la manta con la aleta destrozada que documentaron en junio de 2024 podrían ser cada vez más recurrentes.

Mantarraya oceánica con la aleta izquierda totalmente mutilada. Foto: cortesía Proyecto Manta

Lee más | De planta de aguas residuales a santuario de aves: humedal artificial alberga a 13 mil aves en Baja California Sur

El anuncio de un nuevo muelle

Desde que era candidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía presentó como una de sus propuestas el construir una “escalera náutica”, que incluye “un total de 12 puntos de embarque, habilitando una red de taxis acuáticos que sirva como transporte público para turistas y ciudadanos”. En diciembre de 2024, ya como presidente municipal en el cargo, retomó su plan y a él se ha sumado también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano.

Los científicos que trabajan con mantarrayas, ballenas y tortugas en Bahía Banderas explican que aún no se ha presentado en forma pública el proyecto integral de la llamada “escalera náutica”. Sólo se ha mencionado que se rehabilitarán algunos de los muelles ya existentes y se construirán otros más.

Por ejemplo, el 24 de abril pasado, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIP) de Jalisco, David Zamora, anunció la restitución de la infraestructura existente en el muelle de Mismaloya. También informó que se revisan “aspectos técnicos” para la construcción de un nuevo muelle en Puerto Vallarta.

Mongabay Latam solicitó entrevistas en la presidencia municipal de Puerto Vallarta, así como en la oficina del gobierno de Jalisco para tener más información sobre el proyecto integral de la escalera náutica. Hasta la publicación de este texto no se tuvo respuesta.

Áreas de importancia ecológica para megafauna en Bahía de Banderas.

Mapa de riesgo de colisión de embarcaciones y megafauna marina en la Bahía de Banderas.

El investigador Aldo Zavala explica que los funcionarios presentan la escalera náutica como la solución al caos vial que tiene Puerto Vallarta y para mejorar la conectividad de las comunidades ubicadas al sur de la bahía. “Sí es necesario rehabilitar muelles que están en pésimas condiciones”, reconoce el biólogo. Sin embargo, resalta que antes de plantear la construcción de nueva infraestructura, es necesario y urgente tener un ordenamiento marino que estipule las reglas de navegación en toda la Bahía de Banderas.

“Los capitanes hacen lo que quieren en el mar, manejan a la velocidad que ellos quieren. Hay niños manejando lanchas. No hay datos oficiales confiables sobre cuántas embarcaciones hay en la bahía”, explica la investigadora Iliana Fonseca. Y Zavala complementa: “Las motos acuáticas pasan por todos lados, incluso, por los lugares en donde está la gente nadando”.

Los científicos han documentado que las embarcaciones transitan por la bahía a más de 50 kilómetros por hora.

Cuando los investigadores han denunciado estas situaciones a la capitanía de puerto, la respuesta que reciben es que no hay recursos económicos para vigilancia. “Invertirán millones de pesos en construir más muelles, pero no destinan recursos a tener un ordenamiento marítimo o a dar mantenimiento a los muelles ya existentes”, destaca Zavala.

Cría de ballena jorobada con herida en su aleta caudal causada por el choque con una embarcación en marzo de 2025, frente a las costas de Bahía de Banderas. Foto: cortesía Ecobac

Lee más | Proyecto portuario pone en riesgo al sistema de arrecifes de Veracruz, pese a fallo de la Corte mexicana

Embarcaciones que ignoran a la megafauna

El desorden marítimo en Bahía de Banderas ya tiene víctimas. Una de ellas es la mantarraya gigante a la que una embarcación —quizá un catamarán— cercenó casi toda su aleta. No es la única.

Los investigadores han registrado que en Bahía de Banderas hay tres veces más mantarrayas gigantes heridas por actividad humana, si se compara con otros sitios de agregación, como el Parque Nacional Revillagigedo.

Además de las mantarrayas, hay otras especies afectadas.

En la temporada invernal de 2024-2025, al menos cuatro ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) fueron atropelladas por embarcaciones en la Bahía de Banderas, menciona la bióloga Astrid Frisch, presidenta de la organización no gubernamental Ecología y Conservación de Ballenas (ECOBAC).

Desde 1996, ECOBAC realiza fotoidentificación de las ballenas que cruzan por la Bahía Banderas. La asociación cuenta con poco más de 12 500 registros fotográficos. Además, se ha podido identificar que, entre diciembre y marzo, esta bahía es uno de los sitios más importantes de crianza para las ballenas jorobadas. “Es una zona muy importante de agregación de ballenas, aquí se aparean y aquí tienen a sus crías”, explica Astrid Frisch.

Ecobac ha documentado que en cada temporada invernal, las embarcaciones que transitan por Bahía de Banderas atropellan a tres ballenas, en promedio. Y más del 60 % de ellas son crías.

Una ballena juvenil con las cicatrices que le dejó una embarcación en diciembre de 2024. Foto: cortesía ECOBAC

Cría de ballena muerta a causa de la herida de la colisión con una embarcación en Bahía de Banderas, en 2014. Foto: cortesía ECOBAC

Astrid Frisch recuerda un caso que registraron en 2019. La cría de ballena jorobada tenía una herida en su aleta caudal que, a simple vista, no se veía severa, pero el ejemplar no llegó a su zona de alimentación. No sobrevivió. “Ahí aprendimos que aunque los golpes o heridas no sean aparentemente tan profundas, en el caso de las crías sí tienen un impacto fuerte. Al final, son bebés y están en la etapa más vulnerable”.

La falta de un ordenamiento marítimo en Bahía de Banderas también provocó que en 2024 se registrara la muerte de seis tortugas. Algunas de ellas presentaban sus caparazones totalmente destrozados.

En 2024, los científicos reportaron que hay seis áreas de alimentación en la zona costera de la Bahía de Banderas para la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Además, la zona es un sitio de anidación para la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga prieta (Chelonia mydas).

Caparazón de tortuga golfina con heridas resultado de la colisión con una embarcación. Foto: cortesía Mitzy C. Nuñez

Los investigadores destacan que tanto las ballenas, como las mantarrayas gigantes y tortugas están protegidas por leyes nacionales e internacionales. México, además, ha suscrito diferentes acuerdos en donde se compromete al cuidado y conservación de estas especies y sus hábitats. Al menos en Bahía de Banderas, estos compromisos no se cumplen.

Lee más | Radares contra la pesca ilegal: cómo funciona la alianza entre tecnología y comunidad para proteger la biodiversidad en Baja California Sur

Un llamado a los políticos

En los primeros días de abril, los investigadores enviaron un documento a los presidentes municipales de Puerto Vallarta, al de Bahía Banderas y a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit.

Además de incluir datos sobre la megafauna afectada por la falta de ordenamiento marítimo en la Bahía de Banderas y fotografías de ejemplares heridos y muertos, los investigadores solicitan a los funcionarios que antes de contemplar la construcción de una escalera náutica, se busque una solución al desorden marítimo y a las colisiones que afectan a la megafauna.

“Somos conscientes de las necesidades de desarrollo de infraestructura en la región, particularmente de la necesidad de mejorar las vías de comunicación, pero creemos que este desarrollo debe partir del cuidado a la gran biodiversidad de nuestra bahía, la cual representa beneficios sociales diversos”, se resalta en el documento del cual Mongabay Latam tiene una copia.

Bahía de Banderas es el único en el mundo en donde se pueden encontrar mantarrayas oceánicas tan cerca de comunidades humanas. Foto: cortesía Proyecto Manta

Los científicos recuerdan que la observación de ballenas y delfines deja ganancias de más de 64 millones de pesos (poco más de 3 200 000 dólares) por temporada. El buceo con mantarrayas gigantes representa ingresos de más de 600 000 pesos al año (alrededor de 31 000 dólares). Además, hay 10 campamentos tortugueros en la bahía.

El documento está firmado por integrantes del Proyecto Manta, ECOBAC, del Grupo de Investigación y Conservación de Flora y Fauna Silvestre (GICOFF), del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos (GRIMMA) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para estas organizaciones, impulsar un incremento de tráfico náutico en Bahía de Banderas sólo “traería terribles consecuencias para estas especies, las personas, la economía e imagen del destino turístico”.

Hasta el momento de la publicación de este texto, los investigadores no habían recibido ninguna respuesta a su petición de reunirse con las autoridades.

*Imagen Principal: cría de ballena jorobada con herida en su aleta caudal causada por el choque con una embarcación en marzo de 2025, frente a las costas de Bahía de Banderas. Foto: cortesía Ecobac

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán y Bianca Carretto en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, X, Instagram y Youtube.