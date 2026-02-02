Escuchar
(2 min)
Telégrafo óptico.

Telégrafo óptico.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Telégrafo óptico.
Telégrafo óptico.
/ Wikimedia Commons / Dominio público
Por Redacción EC

El telégrafo óptico, desarrollado a fines del siglo XVIII, es considerado por los historiadores como el primer sistema práctico de telecomunicaciones y un antecedente directo de las comunicaciones modernas, al permitir la transmisión de información casi en tiempo real a largas distancias, décadas antes del telégrafo eléctrico.

TE PUEDE INTERESAR

Cómo actua la dopamina realmente en nuestro cerebro
BBC News Mundo

Cómo actua la dopamina realmente en nuestro cerebro

Demuestran que una inusual tormenta de polvo en Marte hizo que perdiera parte de su agua
Actualidad

Demuestran que una inusual tormenta de polvo en Marte hizo que perdiera parte de su agua

El “Internet” antes de Internet: cómo Francia envió mensajes en tiempo real hace más de 200 años
Tecnología y ciencias

El “Internet” antes de Internet: cómo Francia envió mensajes en tiempo real hace más de 200 años

Cómo un restaurante que nunca existió engaño a TripAdvisor y se volvió el más deseado de Londres
Actualidad

Cómo un restaurante que nunca existió engaño a TripAdvisor y se volvió el más deseado de Londres