El “Internet” antes de Internet: cómo Francia envió mensajes en tiempo real hace más de 200 años

El telégrafo óptico, desarrollado a fines del siglo XVIII, es considerado por los historiadores como el primer sistema práctico de telecomunicaciones y un antecedente directo de las comunicaciones modernas, al permitir la transmisión de información casi en tiempo real a largas distancias, décadas antes del telégrafo eléctrico.
El sistema fue creado en 1792 por el inventor francés Claude Chappe, quien diseñó una red de torres equipadas con brazos móviles visibles a kilómetros de distancia. Cada posición de los brazos representaba letras o números, lo que permitía transmitir mensajes de estación en estación con gran rapidez para la época.
Aunque hubo propuestas previas —como las del británico Robert Hooke en el siglo XVII o la de Richard Lovell Edgeworth en 1767—, fue el modelo de Chappe el que logró consolidarse. Francia llegó a desplegar una red de 556 estaciones que cubría unos 4.800 kilómetros, utilizada tanto con fines civiles como militares.
El telégrafo óptico tuvo un papel clave durante el periodo napoleónico, cuando Napoleón Bonaparte lo empleó para coordinar movimientos de tropas. El primer mensaje oficial de la red se transmitió en 1794 entre Lille y París, a lo largo de 230 kilómetros y mediante 22 torres intermedias.
El sistema se mantuvo operativo hasta mediados del siglo XIX y se replicó en países como Reino Unido, Suecia, Alemania y España. Incluso dejó huella cultural al aparecer en El Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Sin embargo, su declive llegó con el avance del telégrafo eléctrico: en 1846, Samuel Morse logró que Francia adoptara su sistema, más fiable y operativo incluso de noche o con mala visibilidad.