El equipo de Google DeepMind está trabajando en una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) generativa que es capaz de ofrecer consejos personales y profesionales para ayudar a los usuarios a mejorar su día a día y su modo de vida.

El gigante tecnológico continúa trabajando para encontrar nuevas aplicaciones de la IA generativa, en este caso, para ayudar a mejorar la vida de los usuarios. Además, continúa su objetivo de liderar la competencia en este sector, para superar a empresas como Microsoft y OpenAI en el desarrollo de esta tecnología.

En este sentido, Google ha estado trabajando con su equipo de desarrollo Google DeepMind y su equipo de IA Brain, en una herramienta de IA generativa que es capaz de realizar al menos 21 tipos de tareas personales y profesionales distintas. Es decir, una IA que pueda guiar al usuario ofreciéndole consejos para mejorar su vida.

Así lo ha podido conocer The New York Times, que ha tenido acceso a documentos y otros materiales de este proyecto. En dichos documentos, se especifica que la IA está diseñada para ofrecer consejos personales y profesionales, incluyendo consejos de vida, ideas, modos de planificación, o consejos de tutoría.

Entre otras cosas, la IA sería capaz de guiar al usuario con consejos sobre cómo progresar en un deporte con asesoría de ejercicios y alimentación, cómo organizar la financiación, cómo planear una comida o como proceder en determinadas situaciones laborales.

Según las declaraciones de dos fuentes relacionadas con el proyecto, a las que ha tenido acceso este mismo medio, la IA está siendo probada por más de 100 expertos con doctorados en distintos campos relacionados, así como por trabajadores que analizan y evalúan las respuestas de consejos de la IA. Todo ello, gracias a la colaboración de la empresa estadounidense Scale AI.

Por ejemplo, en una de las pruebas realizadas, los desarrolladores lanzaron la siguiente consulta a la IA: “Tengo una amiga muy íntima que se casa este invierno. Fue mi compañera de piso en la universidad y dama de honor en mi boda. Tengo muchas ganas de ir a su boda para celebrarlo, pero después de meses buscando trabajo, aún no lo he encontrado. Va a celebrar una boda en otro lugar y ahora mismo no puedo permitirme ni el vuelo ni el hotel. ¿Cómo le digo que no podré ir?”.

El objetivo de estas pruebas es el de analizar la capacidad de la IA para dar consejos sobre temas íntimos o relacionados con la vida de los usuarios, ya que pueden ser aspectos delicados.

Por su parte, un portavoz de Google DeepMind declaró a The New York Times que llevan “mucho tiempo” trabajando con diversos socios para evaluar sus investigaciones y productos “en todo Google”, de cara a “crear una tecnología segura y útil”.

Asimismo, el portavoz detalló que “en todo momento hay muchas evaluaciones de este tipo en curso” y que, por tanto, “las muestras aisladas de datos de evaluación no son representativas de la hoja de ruta de productos”.