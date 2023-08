Google ha recibido una multa de 430 mil soles por incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Perú, que había solicitado la eliminación de datos personales relacionados a un ciudadano afectado en los resultados de búsqueda.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), informó que la compañía Google LLC no cumplió con eliminar los resultados de búsqueda a pesar de que la institución lo exigió a raíz de la solicitud aprobada de ciudadanos peruanos.

Eduardo Luna, director general de la ANPD, señaló que Google LLC ha incurrido en incumplimientos en 14 casos en los que se dispuso la desindexación y/o bloqueo de los datos personales objeto de tratamiento mediante Google Search.

Si bien Google no puede eliminar sitios web, sí puede retirar contenido de los resultados de búsqueda, ocultando las páginas que muestran datos personales sin justificación.

La indexación o incluir una página en el índice de Google es la forma en la que la empresa enumera todas las páginas web que el buscador conoce. Cuando Google visita un sitio, detectará páginas nuevas y actualizará el índice de Google.

Este 2023, de acuerdo a una resolución de la ANPD, Google no ha retirado del buscador los datos personales de un reclamante. El caso involucraba a un ciudadano que fue despedido de una institución financiera, cuya situación llegó a publicarse en medios periodísticos en los que se sugería o dejaba entrever que el cese laboral se debía a una falta relacionada a un financiamiento indebido a empresas agroexportadoras.

Ante la ausencia de evidencias y en vista que no se trataba de un personaje público, se resolvió declarar fundada la pretensión del ciudadano y exigir la eliminación de su nombre y apellido.

Google LLC también obtuvo una resolución desfavorable debido a las búsquedas sugeridas por su algoritmo. En este caso, se cuestiona el tratamiento de los datos personales a raíz de los resultados de la escritura predictiva del algoritmo de búsqueda (función Autocompletar).

Un abogado, que no habría prestado servicios profesionales ni está involucrado en caso penal alguno contra una conocida empresa constructora, figura en la escritura predictiva del buscador asociado a ella al momento de digitar su nombre y apellido, así como su imagen, por lo que recurrió a la ANPD obteniendo una resolución favorable. Hasta el momento, no se ha bloqueado esta información en el buscador.

Luna precisó que este último procedimiento técnico no involucra la eliminación de los datos personales, sino solo la limitación respecto de la información concerniente a una persona, al buscarla por su nombre en el motor de búsqueda Google Search. De esa manera, se evita la hipervisibilización de la información de la persona, procurando limitar los alcances de una noticia o contenido que puede perjudicarla en su honor y reputación, su intimidad personal o que simplemente agotó sus efectos divulgativos.

Multas anteriores a Google

En el 2022 se impusieron multas a Google de 95.33 UIT (S/ 419,452.00) y 73.33 UIT (S/ 307,986.00), por no cumplir las medidas correctivas dictadas para procurar limitar la hiper visualización de datos de personas (nombres y apellidos) que antes obtuvieron una resolución favorable de la ANPD.

En el primer caso, medios de comunicación realizaron publicaciones que vinculaban el nombre del solicitante a noticias sobre una denuncia penal en su contra que no prosperó y que fue archivada posteriormente. En el otro caso, se afectaba la esfera íntima de la solicitante, ya que las noticias publicadas por un blog incluían datos sobre su salud mental (datos sensibles), claramente no relevantes para el interés público. El buscador no retiró esos contenidos.

Los incumplimientos en los que ha venido incurriendo Google LLC han dado lugar al inicio de acciones de fiscalización y, en los casos que así correspondía, al inicio de procedimientos sancionadores, como los mencionados. A la fecha, Google LLC ha promovido hasta 13 procesos ante el Poder Judicial cuestionando lo resuelto por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.





Los ciudadanos que consideren que sus datos personales no son tratados de manera correcta, pueden presentar una denuncia ante la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la ANPD, así como realizar consultas al teléfono 204-8020 anexo 2410. También puede comunicarse al email protegetusdatos@minjus.gob.pe.

(Fuente: Andina)