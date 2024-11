Hace años que las personas intentan entender qué es lo que nos dice una mascota cuando ladra o maúlla, cuando va, viene, señala y, en general, usa su cuerpo para tratar de comunicarnos algo. A veces es sencillo (tengo hambre, estoy feliz, escuché un ruido raro), pero no es una ciencia cierta. La tecnología puede tener una respuesta parcial; no al nivel de los perros de Up! (en la película y en la serie posterior), pero aportando algo que traiga claridad a la comunicación.

Hace años que existen los collares capaces de monitorear algunos aspectos de la salud de tu mascota (temperatura corporal, movilidad, etcétera) como para inferir su estado de ánimo. Pero lo que presentó Personifi AI hace dos semanas es diferente, y aprovecha los avances tanto en tecnología de monitoreo como en inteligencia artificial generativa para combinarlos en la Shazam Band, un dispositivo para ponerle a tu mascota como collar y que les da voz a sus sentimientos.

Este sistema “combina sensores, aprendizaje automático y vastos conjuntos de datos para interpretar las emociones, las necesidades de salud y el razonamiento de una mascota, lo que permite a las mascotas “hablar” en tiempo real, comprender las emociones de los humanos y brindar empatía y amor -dice la compañía en un comunicado-. A través de la aplicación Shazam, los dueños de mascotas también pueden personalizar la educación de sus mascotas inculcándoles creencias, valores y conocimientos a medida que maduran”.

El dispositivo combina todos los datos que obtiene de la mascota con el conocimiento que tiene la IA sobre la personalidad típica de perros y gatos para permitir que nuestra mascota nos hable, exprese sus emociones y lo que necesita, en varios idiomas (incluyendo inglés y español) y con diferentes personalidades y tonos de voz. Incluso se le pueden agregar nuevos. Los collares son resistentes al agua, la batería les dura tres semanas y ofrecen monitoreo de actividad, de salud, de estrés y otros valores.

Estarán disponibles en febrero próximo en Estados Unidos y tienen un precio (en ese país) de 495 a 595 dólares.

Y si los collares te parecen demasiado, pero te interesa agregarle algo de tecnología a la vida de los felinos o caninos, puedes probar con una cámara de monitoreo bajo techo, rastreadores de ubicación o dispositivos para darles de comer a distancia, o incluso para jugar con ellos cuando los dejás solos.

“La Nación” de Argentina, GDA