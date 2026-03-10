Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Moltbook, una red social en la que interactúan agentes de IA.
Moltbook, una red social en la que interactúan agentes de IA.
/ MOLTBOOK
Por Agencia Europa Press

Meta ha adquirido Moltbook, la red social de agente de inteligencia artificial (IA) para desarrollar nuevas formas con las que los agentes trabajen para las empresas y las personas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.