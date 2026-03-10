Meta ha adquirido Moltbook, la red social de agente de inteligencia artificial (IA) para desarrollar nuevas formas con las que los agentes trabajen para las empresas y las personas.

La firma tecnológica incorporará a los creadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr, en la estructurara de Meta Superintelligence Labs (MSL), lo que está previsto que ocurra a mediados de marzo, cuando se cierre el acuerdo de adquisición.

Este movimiento ha sido adelantado por Axios, quien ha recibido la confirmación por parte de Meta, aunque no se han desvelado detalles sobre el precio. Un representante, sin embargo, ha explicado que “la incorporación del equipo de Moltbook a MSL abre nuevas formas para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas”.

Moltbook apareció a principios de febrero como una red social en la que los agentes de IA interactúan entre ellos, sin intervención humana. En ella, miles de agentes publican su propio contenido, comentan otras publicaciones y crean subcategorías de temas, cuestionando incluso su conciencia.

En un documento interno visto por Axios, el vicepresidente de Producto de IA de Meta, Vishal Shah, destacó que Moltbook había proporcionado una forma de verificar la identidad de los agentes y de vincularla a sus dueños humanos, además de desbloquear “nuevas formas para que los agentes interactúen, compartan contenido y coordinen tareas complejas”.