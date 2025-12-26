Nvidia recluta a directivos de su competidora Groq

El gigante estadounidense de chips Nvidia reclutó a ejecutivos de su competidora Groq, especializada en procesadores para inteligencia artificial (IA) generativa, según un comunicado difundido el miércoles.

Groq no es igual a Grok, la interfaz de IA de xAI, empresa controlada por Elon Musk.

Nvidia contrató al cofundador y actual director ejecutivo de Groq, Jonathan Ross, así como a su presidente, Sunny Madra, “y a otros miembros del equipo” como parte de un acuerdo entre ambas empresas.

La contratación de los ejecutivos se da como parte del acuerdo no exclusivo de licencia con Nvidia para el uso de la tecnología de inferencia de Groq.

La inferencia en este campo se refiere al proceso con el cual los modelos de IA entrenados hacen predicciones o generan respuestas, como cuando ChatGPT responde a las preguntas de un usuario.

A través de sus unidades de procesamiento de lenguaje (LPU, por sus siglas en inglés), Groq ha conseguido una mayor eficiencia energética de la IA generativa.

El anuncio llegó minutos después de que la cadena CNBC citara a un inversionista, quien aseguró que la start-up californiana sería adquirida por 20.000 millones de dólares.

Consultadas por la AFP, ambas empresas declinaron comentar más allá del comunicado de Groq.

Sin embargo, una fuente cercana a la negociación indicó a la AFP que “Nvidia no va a adquirir Groq”, lo que contradice al director de la firma de capital de inversión Disruptive, Alex Davis, citado por CNBC.

La contratación de los ejecutivos, en vez de realizar una adquisición, le da varias ventajas a empresas como Nvidia y otros gigantes tecnológicos de Silicon Valley, que van tras los empleados de empresas más pequeñas.

Evita que haya un veto de los agentes reguladores por razones de monopolio. De otra parte, evade gastos sustanciales por la recompra de las acciones de los inversores como sí ocurre en una adquisición.

En junio, Meta usó un procedimiento similar con Scale AI, especializada en la preparación de datos para IA, comprando solo el 49% de su capital e incorporando a su entonces CEO, Alexandr Wang.