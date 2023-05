Tras el lanzamiento de ChatGPT, personas malintencionadas están tratando de sacar provecho en las tiendas de aplicaciones al hacerle creer a los usuarios que existe una app oficial de pago.

Los expertos de la empresa de ciberseguridad Sophos han llamado a este fenómeno ‘FleeceGPT’ y reportaron que varias applicaciones “se hacían pasar por chatbots legítimos basados en ChatGPT para cobrar de más a los usuarios y generar miles de dólares al mes”.

¿Cómo funcionan? Las aplicaciones son de descarga gratuita y tienen “funcionalidad cero y anuncios constantes”. Son precisamente estos anuncios los cuales obligan a los usuarios “desprevenidos a suscribirse a una descripción que puede costar cientos de dólares al año”.

Estas apps están disponibles tanto en Google Play como App Store.

Una de estas apps tenía como nombre ‘Chat GBT’, que cambia el acrónimo como medida adicional de engaño, la cual pedía desde US$ 10 por mes hasta US$ 70 al año. La aplicación ‘Ask AI Assistant’ cobraba US$ 6 a la semana o US$ 312 al año una vez finalizara la prueba gratuita de tres días. Genie, otra app parecida, recaudó 1 millón de dólares en el último mes.

Es importante recalcar que ChatGPT es gratuito, no tiene una aplicación y se puede acceder desde cualquier computadora, tablet o celular en el buscador. La versión mejorada, ChatGPT Plus, sí es de pago pero tampoco tiene una app oficial.