La inteligencia artificial continúa generando debate sobre si reemplazará o no puestos de trabajo. No obstante, también generó un particular nuevo trabajo: ‘prompt engineer’. Este empleo puede pagar salarios anuales de miles de dólares; por fortuna, OpenAI ha creado un curso gratuito para volverte experto en el área.

OpenAI, creadores de ChatGPT, han lanzado un curso (temporalmente) gratuito que te enseña a ser un buen ‘prompt engineer’. ¿Qué esta profesión? Consiste en personas que pueden sacarle todo el jugo a herramientas de IA como ChatGPT al crear peticiones muy precisas y acertadas, para que así la IA dé los mejores resultados.

De acuerdo al medio Bloomberg, empleos que buscan ‘prompt engineers’ ofrecen sueldos de entre US$280.000 y US$375.000 al año.

El curso de OpenAI, entonces, te ayuda a volverte un experto en generar peticiones para aplicaciones con IA como ChatGPT, Midjourney, DALL-E o Stable Diffusion. El curso se llama “ChatGPT Prompt Engineering for Developers”; es gratuito por tiempo limitado y fue cocreado con DeepLearning.AI.

“Podrá desarrollar rápidamente capacidades que le permitirán aprender a innovar y crear valor de maneras que antes eran prohibitivas en términos de costos, altamente técnicas o simplemente imposibles”, dice la descripción del curso.

¿Cómo inscribirse? Solo debes dirigirte a la página oficial del curso y registrarte con tu correo electrónico. Listo: obtendrás una hora y media de contenidos sobre el tema. Si bien está destinado para desarrolladores principiantes, todos pueden inscribirse al curso y aprender a ser un prompt engineer.