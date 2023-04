China busca no quedarse atrás en el mercado de la inteligencia artificial (IA) en medio de la creciente presión que ejerce Estados Unidos en este campo. Aunque ChatGPT, el popular modelo de IA desarrollado por OpenAI, no está disponible en su territorio, el país asiático ha estado buscando alternativas. Hasta ahora, su primer rival, Ernie, ha resultado ser una decepción, pero no es la única opción en el mercado.

Recientemente, Alibaba presentó su propio modelo beta llamado Tongyi Qianwen, con el objetivo de competir con el liderazgo de ChatGPT, que al igual que Ernie se encuentra en beta y que se espera que próximamente esté apto para el público. La empresa china busca, de esta manera, posicionarse en el mercado de bots conversacionales con esta nueva apuesta.

Además de Tongyi Qianwen, SenseTime, una empresa tecnológica líder en China, también ha lanzado su propia IA llamada SenseNova, que se suma a su anterior modelo SenseChat. Se trata de uno de los más ambiciosos proyectos y que promete generar contenido a través de conversaciones fluidas en lenguaje natural.

El interés de China en la IA se ha intensificado en los últimos años debido a la creciente competencia global y la importancia estratégica que se le atribuye a esta tecnología en diversos sectores. Está claro que en un futuro la inteligencia artificial va a jugar un papel muy relevante en la vida de todos nosotros.

A partir de esto, se espera que se desate una verdadera competencia entre las intligencias artificiales en China, con el objetivo de enfrentarse a Estados Unidos. Cabe recordar que la administración Biden ha impuesto restricciones a la exportación de circuitos integrados para aplicaciones de IA desarrollados por NVIDIA y AMD, lo que podría afectar la operatividad de esta tecnología en China. Sin embargo, SenseNova ha informado que cuentan con las GPU necesarias para mantener su software, aunque planean desarrollar sus propios chips para ser independientes y evitar problemas en su expansión.