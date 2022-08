Existen muchos dispositivos que cuentan con la opción Always on Display (AOD), función que mantiene la pantalla con información limitada mientras el teléfono está inactivo; sin embargo, los celulares de la marca Apple no cuentan con esta herramienta.

Para utilizar Always On Display es necesario que los smartphones cuenten con un panel OLED, el cual permite activar y desactivar pixeles seleccionados y limitados.

Si bien hace unos días se corrieron los rumores que esta función va a estar disponible a partir del iPhone 14 Pro, para los modelos actuales no hay noticias próximas sobre esta implementación. Por ello, es que aquí te traemos un truco para que puedas habilitarlo de forma segura con una aplicación sencilla de usar.

Con esta guía podrás mostrar la hora sin necesidad de encender tu teléfono. De esta manera, podrás sacarle mayor provecho a tu iPhone.

¿Cómo tener Always On Display en el iPhone?

Ingresa a la App Store y descarga Fliqlo (tiene un costo aproximado de US$ 1 / S/.3.90). Recomendamos esta app porque protege tus datos y garantiza un buen funcionamiento de tu smartphone.

Fliqlo (tiene un costo aproximado de US$ 1 / S/.3.90). Recomendamos esta app porque protege tus datos y garantiza un buen funcionamiento de tu smartphone. Ingresa en Ajustes > Accesibilidad en tu iPhone .

. Entra en Acceso guiado y activa el interruptor.

y activa el interruptor. Dale clic en Ajustes del código y activa Face ID. Esta función permitirá que ninguna otra persona desbloquee tu celular fácilmente.

y activa Face ID. Esta función permitirá que ninguna otra persona desbloquee tu celular fácilmente. Vuelve atrás y habilita la opción Función rápida .

. En la parte donde figura Bloqueo automático pulsa en Nunca .

. Ahora entra en la app de reloj .

. Pulsa tres veces seguidas el botón de desbloqueo .

. Listo, el iPhone automáticamente bloqueará la app simulando el efecto Always On Display.