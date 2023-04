Cargar nuestros celulares puede ser agobiante. Si bien la tendencia actual está enfocada en las cargas rápidas, no todos tenemos este tipo de cargadores o baterías, por lo que en muchas ocasiones debemos esperar horas y horas para llegar al 100%. ¿Cómo acelerar la carga de mi smartphone?

Antes que todo, primero debemos tener en cuenta algunos casos. Si tu celular cuenta con carga rápida, utiliza el cargador especial. En caso tu smartphone no tenga esta función, puedes comprar uno con esta características. Sin embargo, debes cerciorarte primero que sea apto para tu dispositivo. Finalmente, si tu equipo ya es antiguo, probablemente la batería ya no rinde como al inicio, lo que sería el motivo de la lentitud a la hora de cargar.

¿Cómo cargar mi celular de la forma más rápida?

1. Utiliza el cargador y cable original. Cuando compramos algunos repuestos que no son específicos para nuestros celulares, podrían no funcionar correctamente. Esto se debe a que, al ser genéricos, están pensados para ser útiles con cualquier dispositivo y no necesariamente con nuestro smartphone.

2. Siempre carga con un tomacorrientes. Es más simple cargar a través de un puerto USB de una PC, pues tendríamos el celular prácticamente a la mano. Si bien este dispositivo permite cargar nuestro smartphone, no lo hace de la mejor manera, pues no está diseñado para ello. Al utilizar un tomacorrientes, cargar nuestro teléfono móvil será su único trabajo, por lo que disminuirá considerablemente el tiempo de espera.

3. Trata de no utilizar la carga inalámbrica. También es una de las tendencias para evitar el uso de cables. Sin embargo, al conectar el dispositivo en tomacorrientes te aseguras físicamente de la carga se esté realizando, mientras que de forma inalámbrica, cualquier movimiento podría evitar que siga el proceso. Además, el dispositivo de carga inalámbrica también se deteriorará con el pasar del tiempo, mientras que un tomacorrientes seguirá con la misma potencia.

4. Utiliza cables y cargadores en buen estado. Esto es importante debido a que la electricidad pasa por ellos. Si existe alguna interferencia, corte o malfuncionamiento, simplemente no cargará nuestro celular o demorará más de lo normal. Como cualquier dispositivo, necesitan estar libres de daños o deterioros, por lo que también debemos cuidarlos y limpiarlos.

5. No utilices el celular mientras se carga. Esto va de la mano con el punto 2. Es evidente que la vida social está en nuestro smartphone y que hay una necesidad de estar viendo cada mensaje o actualización. Sin embargo, al utilizar nuestro dispositivo mientras carga estamos evitando que llegue a su objetivo, pues consumimos batería al hacerlo trabajar en su “descanso”. Por ello, utiliza las versiones web de redes sociales y deja que la carga llegue al 100%.

6. Si puedes, apágalo mientras carga. En algunos casos no podremos hacerlo debido a nuestro trabajo u otra situación. Pero, si no esperas alguna llamada importante, apaga tu celular y ponlo a cargar de esa manera, pues así el proceso culminará más rápido ya que tampoco habrá aplicaciones en segundo plano consumiendo la batería.

7. No cargues tu celular en un lugar caliente. Evita los sobrecalentamientos con una superficie fría, donde corra viento y no le dé la luz solar. Esto no solo ayudará a que cargue más rápido, sino que también ayudará a proteger tu dispositivo para que tenga un tiempo de vida más largo.