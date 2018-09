Los 15 celulares que emiten más radiación cuando los usas | FOTOS

El sitio de estadísticas Statista difundió una lista de los celulares que emiten la mayor cantidad de radiación mientras una persona los utiliza para realizar llamadas.

Statista, que suele presentar este tipo de listas cada cierto tiempo, basa sus resultados en datos de la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica (Bundesamt für Strahlenschutz).

De acuerdo a la lista de Statista, el teléfono que crea el mayor nivel de radiación es el Mi A1, de la firma china Xiaomi. Otras marcas chinas que también se encuentran en la nómina son: OnePlus, Huawei, Xiaomi y ZTE. Asimismo, aparecen móviles de gama alta como el iPhone 7 e iPhone 8, de Apple, y algunos de la surcoreana Samsung.

Statista menciona en su web que, si bien no existe una directriz universal para un nivel "seguro" de radiación del teléfono, la certificación alemana de respeto al medio ambiente 'Der Blaue Engel' (Blue Angel) solo certifica teléfonos que tienen una tasa de absorción específica de menos de 0,60 vatios por kilogramo.

Todos los teléfonos presentados aquí tienen más del doble de este punto de referencia.

Lista de móviles que emiten mayor cantidad de radiación. (Foto: Statista)

DATOS

Los teléfonos celulares emiten energía de radiofrecuencia (ondas de radio), una forma de radiación no ionizante. Las radiaciones, atendiendo a su energía, se clasifican en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las primeras, entre la que se encuentran los rayos X, tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos, mientras que las otras no.

De acuerdo con el Instituto Nacional del cáncer de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés), la radiación ionizante aumenta el riesgo de cáncer. Sobre la radiación no ionizante (presente también en hornos microondas), sostiene que aún no hay evidencia científica contundente que indique que genera dicho mal.