Un nuevo smartphone está en Perú. La firma Vivo ha lanzado su nuevo V60 Lite 5G, un teléfono que cuenta con una batería de 6.500 mAh y, a pesar del tamaño, se mantiene delgado (7.59 mm) y de fácil traslado y manejo.

Es así que, entre los puntos a destacar, se puede señalar su gran autonomía, diseño ultradelgado y carga rápida.

Por el lado de la batería, indica la firma china que los diseños ultradelgados sacrificaban autonomía. En este nuevo modelo, se usan materiales y empaques internos que optimizan el flujo de energía.

Tiene el modelo de batería BlueVolt de 6.500 mAh, está diseñada para mantener hasta el 80% de su capacidad tras 1,700 ciclos completos, lo que equivale a cerca de cinco años de uso diario.

También ofrece modo súper ahorro de batería, protección de vida útil, bypass de carga para la recarga mientras es usado el teléfono. Cuenta con 90W para FlashCharge, por lo que el teléfono llega al 100% en apenas 52 minutos.

El otro aspecto llamativo es la cámara. Incorpora un sensor Sony IMX882 en la cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP, ofreciendo imágenes nítidas y naturales en todo tipo de escenarios.

Tanto la cámara trasera como la frontal graban en 4K con AI Aura Light, permitiendo ajustar el brillo y la temperatura de color para obtener retratos luminosos y equilibrados incluso en ambientes de poca luz.

También cuenta con herramientas de inteligencia artificial como AI Eraser 3.0, Photo Enhancement y los estilos Master Portrait, que facilitan resultados profesionales sin necesidad de edición posterior.

Su pantalla es AMOLED de 6.77 pulgadas con resolución Full HD+. Contiene el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Está disponible en color Negro Urbano y en Rosa Pop.