Facebook es una de las redes sociales más importantes de nuestro tiempo. Casi no hay persona que no tenga una cuenta. Pero, ante la aparición de otras plataformas, no era de esperar que se vengan cambios en el producto de Meta.

Hoy se han anunciado algunas modificaciones como la función para compartir Reels en grupos. “La mayoría de nuestros usuarios en todo el mundo son miembros de, al menos, 15 grupos activos en Facebook y cada día más de 100 millones de personas se unen a un grupo”, indicó la empresa en comunicado.

LEE TAMBIÉN: Instagram enviará recordatorios de amabilidad si descubre mensajes directos ofensivos

Las actualizaciones fueron anunciadas en la sexta edición de Facebook Communities Summit para ayudar a las personas a interactuar de manera más significativa alrededor de las cosas que les interesan, fortalecer la cultura de la comunidad y facilitar la administración de grupos.

En el caso de los Reels en los grupos, se señala que esta función permitirá expresarse con videos creativos e inmersivos. También se podrá compartir información, contar historias y conectarse de una manera más significativa.

Los cambios en Facebook apuntan a los grupos, donde se podrá compartir Reels. (Foto: Facebook)

Los administradores de los grupos tendrán más funciones. (Foto: Facebook)

Los administradores y miembros de los grupos también pueden agregar elementos de contenido como audio, texto y filtros a sus videos antes de compartirlos, y así dar vida a sus historias.

Más cambios

Pero no es la única novedad. Por otro lado también se suma la capacidad de compartir un evento público de Facebook en una historia de Instagram . Ya sea que se trate de un administrador que organiza una reunión para celebrar un logro importante de la comunidad o un miembro del grupo que comparte lo que le gusta con amigos, esta función puede ayudar a construir comunidad de manera más amplia.

También se informó que se viene probando actualizaciones en los perfiles de grupo para que sea más sencillo fomentar las relaciones de la comunidad y conectar con otros miembros.

VIDEO RECOMENDADO Carlos Rebellon, director de Gobierno y Políticas Públicas para América, México y Canadá de Intel, explicó los cuatro elementos fundamentales que intervienen en un vehículo autónomo. (Video: Daniel Bedoya Ramos)