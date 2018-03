Facebook: 7 datos para comprender el escándalo de Cambridge Analytica

Facebook vio desplomarse su acción en Wall Street el lunes, sacudida por una avalancha de críticas dentro y fuera de Estados Unidos tras conocerse que la empresa británica Cambridge Analytica, vinculada a la campaña electoral del presidente Donald Trump, recopiló y usó datos de millones de usuarios.



La compañía habría usado información de 50 millones de usuarios de Facebook sin permiso. A continuación, siete puntos para comprender el origen y magnitud de la que se considera la mayor filtración de datos en la red social.

► El origen. La consultora Cambridge Analytica, fundada en 2013, ha sido acusada de obtener información de millones de usuarios de Facebook sin permiso, violando las propias políticas de seguridad de la red social. Con los datos obtenidos, habría generado anuncios políticos a favor de la campaña presidencial de Trump y para el Brexit del Reino Unido.



► Destape. La revelación de Christopher Wylie, ex empleado de la empresa británica, publicada por ‘The New York Times’ y ‘The Guardian’, mostró cómo se ideó el plan para manipular las decisiones de los votantes.



►Cómo se planificó. Se diseñó una aplicación llamada 'This is your digital life' que funcionaba como un test online. La evaluación se presentaba solo como una herramienta de investigación, pero en realidad recababa datos sobre la actividad del usuario de Facebook.



De los 270 millones de perfiles que realizaron esta encuesta, un promedio 50 millones se enviaron a Cambridge Analytica para su análisis, sin que los dueños de las cuentas fueran avisados.



► Cambridge Analytica. Se trata de una compañía encargada de recopilar y analizar datos para realizar campañas publicitarias y políticas.



► Donald Trump y la empresa. Donald Trump contrató los servicios de la consultora en 2016 por más de 6,2 millones de dólares. Alexander Nix, CEO de la compañía, reconoció que participaron en cientos de campañas electorales en todo el mundo orquestando chantajes y sobornos para perjudicar a un opositor político.



► Reacción de Facebook. Tras conocerse la situación, la plataforma de Zuckerberg suspendió la cuenta de Cambridge Analytica y bloqueó a Wyle el acceso a Facebook, Instagram y WhatsApp.



"Proteger la información de los usuarios es parte fundamental de nuestra actividad, y exigimos lo mismo de parte de la gente que opera aplicaciones en Facebook", dijo la red social en un comunicado.



► Impacto. Para algunos analistas esto plantea una crisis existencial para Facebook debido a cómo reúne y utiliza datos sobre sus 2.000 millones de miembros.



Facebook y otros grupos tecnológicos pronto deberán lidiar con nuevas leyes de datos privados, como la regulación general de protección de datos de la Unión Europea en mayo, señaló David Carroll, profesor de la Parsons School of Design.