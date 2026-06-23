Miles de usuarios en distintas partes del globo reportaron problemas para ingresar a Facebook e Instagram este martes 23 de junio, ambas redes sociales pertenecientes a Meta.

La página web Downdetector mostró que los problemas con las páginas comenzaron alrededor de las 3:30 p.m. de hoy hora peruana.

Usuarios reportaron ver mensajes de error al intentar ingresar a las redes sociales. En Instagram, algunos reportaron que podían entrar a la red social, pero las fotos fallaban en cargar.

La caída no es universal. Al menos pudimos comprobar que desde nuestra zona de redacción se pudo ingresar a ambas redes sociales sin problemas.

Hasta el momento, Meta no se ha pronunciado sobre el problema ni ha dado un estimado de cuándo se solucionará.

Es la segunda vez en el mes Facebook e Instagram presentan una caída global, luego de experimentar un incidente similar el pasado 12 de junio.