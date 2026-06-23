Facebook ya había presentado una caída global el pasado 12 de junio. (Foto: AFP)
Facebook ya había presentado una caída global el pasado 12 de junio. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Miles de usuarios en distintas partes del globo reportaron problemas para ingresar a Facebook e Instagram este martes 23 de junio, ambas redes sociales pertenecientes a Meta.

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