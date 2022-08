WhatsApp Web se ha convertido en una herramienta muy útil, especialmente para el trabajo virtual. Sin embargo, en ocasiones, aparecen problemas que pueden solucionarse fácilmente. Descubre cómo resolverlos.

Esta versión de WhatsApp permite que los usuarios utilicen la aplicación desde una computadora. Es decir, si no te gusta escribir desde el celular por el tamaño del teclado, puedes hacerlo con el de tu PC. Si bien no tiene todas las características que la versión móvil, Meta ha ido introduciendo varias funciones que necesitaban los usuarios.

Cuando los problemas frecuentes aparecen, debemos tomar en cuenta que existen muchos navegadores. Por ello, dependerá de cuáles utilices para ver si estas soluciones te servirán o no. Además, es importante recordar que la solución más simple siempre será actualizar la página o volver a abrir la sesión.

¿Cómo solucionar los problemas de WhatsApp Web?

1. Las notificaciones no te aparecen. Al igual que en tu celular, esta versión te indicará si tienes un mensaje nuevo con un número al lado y la alerta de sonido. En caso no aparezcan, puedes revisar un par de soluciones.

Los navegadores cuentan con protecciones para el usuario. De esta manera, cada vez que ingresas a un sitio web que pide permiso para usar una función de tu PC, tendrás que otorgárselo o no. Esto también incluye a las notificaciones, por lo que quizás en algún momento quitaste los permisos.

Dale click al ícono de ‘Seguridad’ del navegador que uses (usualmente está al lado de la caja URL) y otórgale el permiso a WhatsApp Web. Asimismo, también debes tener en cuenta que algunos sistemas operativos cuentan con la herramienta ‘No Molestar’, por lo que si está activada, no recibirás notificaciones.

2. Te aparece el mensaje ‘Teléfono sin conexión’. En ocasiones, no cargará WhatsApp Web o no te aparecerán los nuevos mensajes. Esto significa que tu smartphone no tiene conexión a internet o está apagado. Solo debes asegurarte que cumpla estos requisitos.

Si tu celular es antiguo y ocurre esto, puede significar que el dispositivo es el que está creando el problema. Solo debes mantener activa la aplicación en tu teléfono (no dejar que la pantalla se bloquee) y de esa manera seguirá conectado con la versión Web.

3. No cargan las fotos o videos. WhatsApp Web no tiene conexión directa con tu galería, ni almacena todo el contenido multimedia que tienes en la app. Por ello, si aparece el mensaje que te indica que está cargando los archivos o mensajes anteriores, solo te queda esperar.

Sin embargo, si simplemente no se muestran, revisa si no has eliminado esa foto o video en la aplicación del celular. En caso lo hayas hecho, no podrás visualirzarlos en la versión web.

4. WhatsApp está abierto en otra sesión. Eso suele ocurrir porque has abierto dos pestañas de WhatsApp Web. Para solucionarlo, solo debes cerrar una y seleccionar el botón ‘Usar Aquí'.

En caso te parezca extraño que salte ese mensaje, lo mejor es revisar tus dispositivos vinculados. WhatsApp permite que los usuarios utilicen su cuenta en un teléfono móvil y en hasta 4 computadoras. Al confirmar que no hay algún dispositivo extraño usando tu cuenta, podrás salir de dudas.