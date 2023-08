Activision ha hecho oficial el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 3. Se trata de la próxima entrega de la popular franquicia Call of Duty (COD) que llegará este 10 de noviembre. Para quien no lo sepa, ya en 2011 tuvimos un videojuego con el mismo nombre, pero esta versión llega como parte del reinicio de toda la serie con Modern Warfare 1 en 2019.

Este videojuego es el número 48 en la saga COD, la que se originó en 2003 con Call of Duty 1. Asimismo, es la secuela directa de Modern Warfare 2 que se lanzó en 2022.

Aquí te dejamos su adelanto oficial:

Como se puede ver, más allá del nombre del juego y la fecha de lanzamiento no hubo mayor revelación por parte de Activision e Infinity Ward. Se espera que Modern Warfare 3 llegue a todas las consolas, incluyendo a la Nintendo Switch, tras los compromisos de Microsoft para confirmar la compra de Activision-Blizzard.

Por otro lado, las filtraciones del videojuego apuntan a que habrá betas jugables en octubre y noviembre.