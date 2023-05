Capcom ha revelado el tráiler de lanzamiento del esperado videojuego Street Fighter 6, el cual es protagonizado por la leyenda del rap Lil Wayne. Como se recuerda, el título de lucha verá la luz este 2 de junio en consolas.

Aquí te dejamos el tráiler de Street Fighter 6:

De acuerdo a la nota de prensa remitida por Capcom, el veterano rapero ha estado “estrechamente vinculado” a la franquicia Street Fighter “hace mucho tiempo”.

“Soy un veterano de Street Fighter. Juego desde los tiempos de Street Fighter II, así que para mí es como cerrar el círculo trabajando con la franquicia ahora en el lanzamiento de Street Fighter 6″, ha dicho el artista musical, autor de temas como Drop the World, Mirror, Go DJ, etc.

Asimismo, en el tráiler también vemos parte de la jugabilidad del título, así como también como los diferentes modos de juego, personajes, gráficos y rindiendo un homenaje a la comunidad fanática de la saga.

Chun-Li y Ryu en Street Fighter 6. / Capcom

Como ya mencionamos, Street Fighter 6, la próxima obra de la popular saga Street Fighter, llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC el 2 de junio de 2023.

A su vez, personajes como Chun-Li, Jamie, Honda, Dhalsim, Manon, Dee Jay, JP, Manon, Juri, Ryu o Ken están confirmados para la nueva edición de la popular saga de videojuegos de lucha.

El título de Capcom llegará tanto a la actual como anterior generación de consolas, además de PC.

Cuánto cuesta Street Fighter 6

Aquí te dejamos los precios de las tres versiones que se lanzarán de Street Fighter 6: