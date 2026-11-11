Diana Sánchez revela por qué no estará en el regreso de ‘Combate’. (Foto: Instagram / @dianasanchezpalomino04)
Diana Sánchez revela por qué no estará en el regreso de ‘Combate’. (Foto: Instagram / @dianasanchezpalomino04)
Por Redacción EC

Diana Sánchez descartó participar en la conducción del regreso de ‘Combate’, espacio que estará a cargo de Alejandra Baigorria. La exchica reality explicó que sus compromisos profesionales y su participación en las actividades organizadas por la llegada del papa León XIV le impiden sumarse al proyecto televisivo.

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