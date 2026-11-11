Diana Sánchez descartó participar en la conducción del regreso de ‘Combate’, espacio que estará a cargo de Alejandra Baigorria. La exchica reality explicó que sus compromisos profesionales y su participación en las actividades organizadas por la llegada del papa León XIV le impiden sumarse al proyecto televisivo.

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En declaraciones recientes, Sánchez señaló que durante los últimos meses ha concentrado sus esfuerzos en la producción de diferentes programaciones y otros proyectos laborales. No obstante, celebró el retorno del reality y manifestó su interés por reencontrarse con sus antiguos compañeros.

“ Sí, no estaré en la conducción de Combate, pero sí en la del Papa León XIV. Lo que pasa es que estos últimos meses estoy con todo lo que es la producción de diferentes programaciones y también con mucho trabajito. Creo que iré a visitarlos. Estoy contenta de que Combate regrese, pero no voy a estar”, sostuvo.

Al ser consultada sobre la elección de Alejandra Baigorria como conductora, Diana Sánchez le deseó éxitos en esta nueva etapa y descartó que exista algún inconveniente entre ambas. Incluso, manifestó que estaría dispuesta a trabajar con ella en otra oportunidad.

“Yo no tengo problemas con ella para nada, en lo absoluto; es más, t rabajaría con Alejandra, sería lindo volver a verla, pero en esta ocasión no se podrá dar ”, expresó.

Asimismo, la exchica reality no descartó asistir al estreno del programa para acompañar a sus antiguos compañeros. “Si tengo tiempo, iré el primer día a visitarlos. Espero que les vaya maravilloso, que todo salga bien, son oportunidades, un nuevo programa para nuevos chicos, nueva gente ”, agregó.

Por otro lado, Sánchez descartó tener diferencias con alguno de los antiguos integrantes de ‘Combate’ o sentirse incómoda ante un eventual reencuentro. “No hay ningún compañero de Combate con el que yo pueda decir que nos vamos a ver y me voy a sentir incómoda, todo lo contrario” , manifestó.

Finalmente, expresó su entusiasmo por volver a coincidir con figuras como Yiddá Eslava, Paloma Fiuza y Micheille Soifer. “Quien esté, yo feliz. Con Alejandra todo bien”, señaló.

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