La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo calificó como un “premio” el ingreso de Anthony Aranda al programa de competencia ‘Esto es guerra’ durante la última emisión del magazine.

Todo sucedió cuando Janet Barboza hablaba sobre la presentación del bailarín al show. “Hace 15 días venía diciendo que iba a terminar en un reality. Con la virgen de los desposeídos se le hizo el milagrito a Anthony Aranda”.

De inmediato, Edson Dávila le preguntó a Ethel Pozo que diera su opinión sobre el ingreso de la actual pareja de Melissa Paredes a ‘Esto es guerra’ y ella señaló: “Hay opiniones divididas, no estoy de acuerdo por supuesto. No sé qué premio le han dado a este señor, no hay ningún premio para mí (en el escándalo mediático). Bueno, mejor no digo más, preferiría no hablar de él”.

Luego la conductora Janet Barboza se refirió al rostro sorprendido de Natalie Vértiz por el ingreso de Aranda. “Lo que podemos decir es que la cara de Natalie representa a mucha gente”. A lo que Pozo confirmó: “A muchos nos representa”.

Como se recuerda, el último martes el bailarín Anthony Aranda ingresó al reality ‘Esto es guerra’ como nuevo jale y sacó cara por su relación con Melissa Paredes, de quien se especula ingresará este miércoles al programa de competencia.

