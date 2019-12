La industria del entretenimiento en Corea del Sur está de luto. El pasado 3 de diciembre, el actor Cha In Ha, de tan solo 27 años, fue hallado sin vida en su vivienda. Cha formaba parte del grupo de actores Surprise U representados por la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio, que confirmó el deceso del joven actor a través de un comunicado.

“Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In Ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer”, expresó la firma.

“Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, añadió Fantagio en declaraciones recogidas por Soompi.

Cha In Ha formaba parte del grupo de actores Surprise U. Falleció el pasado 3 de diciembre (Foto: Facebook 5urprise)

Cha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017 con el cortometraje “You, Deep Inside of Me”. Posteriormente protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love”, “Wok of Love”, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker”. Su nuevo drama, “Love with Flaws”, se estrenó el 27 de noviembre.

Es precisamente “Love with Flaws” que ha generado muchas reacciones de los fans de la serie que se preguntan qué pasará con el personaje de Cha In Ha en el drama surcoreano: Ju Won Seok, un irreverente camarero hermano menor del protagonista Joo Se Yeon (Oh Yeon Seo).

La producción del kdrama pasa actualmente por un dilema pues la serie asiática se encuentra en emisión y no saben si van a eliminar o reemplazar las escenas del fallecido actor. Sobre todo, por la cantidad de capítulos grabados por Cha In Ha.

Izq.: Cha In Ha, actor coreano que fue encontrado muerto en su departamento. Der., con camisa jean: en sus épocas como miembro de SURPRISE U, agrupación de K-Pop. Fotos: Difusión.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PERSONAJE EN LA SERIE?

El equipo de producción de “Love with Flaws” comunicó de manera oficial lo que hará respecto al personaje de Cha tras su sensible muerte.

“El equipo de producción y reparto de “Love with Flaws” de MBC no pueden esconder el profundo dolor tras el repentino fallecimiento de Cha In Ha. En primer lugar, expresamos nuestras más profundas condolencias y simpatías hacia la familia del difunto, ya que han perdido a un miembro precioso de la familia”, empezó la misiva.

“Durante el período de filmación, [Cha In Ha] trabajó con más pasión que nadie durante la filmación del drama. Recordaremos los esfuerzos de quien siempre trabajó duro con su brillante presencia en el set para crear un buen drama”, agregó la producción en su comunicado.

“Respetando los deseos de la familia [de Cha In Ha] de que la transmisión continúe normalmente, el equipo de producción de “Love with Flaws” de MBC quisiera anunciar nuestra decisión de transmitir el drama según lo planeado sin ninguna edición especial”, indicaron.

LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE CHA IN HA EN INSTAGRAM

Cha In Ha era muy activo en sus redes sociales, principalmente en Instagram. La última publicación del actor consistió en un collage de fotografías, que iba con el mensaje: “Todos tengan cuidado”.

En las fotografías compartidas, Cha In Ha luce sereno viendo su celular en lo que parece una cafetería. Hasta el momento, la publicación supera los 48 mil “me gusta” y acumula diferentes mensajes de despedida.