Daniela Aedo fue la protagonista de la telenovela “Carita de ángel” (2000) con tan solo 5 años. La actriz ya tiene 25 años y ya pasaron dos décadas desde que dio vida al tierno personaje, el cual aún es recordado por muchos.

¿Quién no recuerda la telenovela mexicana de corte infantil “Carita de ángel”? De seguro a más de uno se le vino a la memoria alguna de las escenas donde la pequeña Dulce María hacía de las suyas y pese a sus travesuras, se robaba el corazón de todos. La telenovela mexicana se convirtió en todo un éxito internacional.

Cuando se emitió el primer capítulo de esta novela, 19 de junio de 2000, la protagonista Daniela Aedo tenía 5 años y aunque alcanzó gran notoriedad y fama, continuó unos años más frente a cámaras; pero más adelante se dio cuenta que su verdadera vocación era otra y a la que dedicaría todo su tiempo hasta la actualidad: la música.

Daniela Aedo

La joven Daniela nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1995 y actualmente es actriz, guitarrista, cantante y compositora.

A diferencia de lo que se cree, Daniela no se ha alejado de la pantalla chica, ya que ha aparecido en varios episodios de la producción ‘Como dice el dicho’, ‘Velo de novia’ y ‘Mujer, casos de la vida real’.

La joven es una fiel usuaria de redes sociales. En Instagram ya tiene cerca de 500 mil seguidores y en YouTube ya casi llega a los 160 mil suscriptores. Pero eso no es todo, ya que hace poco se unió a la fiebre de Tik Tok, donde muestra todo su talento musical.

En una entrevista para el show mexicano “Las 5 mejores” que durante su participación en la teleserie infantil la expulsaron del colegio. “En ‘Carita de ángel’ me corrieron del kínder. Una mamá fue a decir ‘la niña no viene a la escuela, ¿por qué la dejan estudiar?’", comentó.

Debido a esto, tuvo que retirarse del colegio y comenzó a tomar clases particulares. “Una vez que terminó ‘Carita de ángel’ regresé a la escuela normal y lograba ir unas horas y luego a grabar 'Vivan los niños", relató.

La estrella se alejó de la fama mexicana durante unos años. Y contó que se debió a que se fue a seguir su sueño en los Estados Unidos.

También contó que compatibilizar ambas cosas la hizo dar un giro a su creciente carrera artística. “Fue por estar en la escuela que alguien me puso una guitarra en las manos y me desaparecí, me fui a estudiar música a Estados Unidos y regresé con mi proyecto (como cantante)”, añadió.

Durante el 2019 lanzó tres sencillos: ‘Frágil’, ‘Tinta negra’ e ‘Invisibles’.

Entre las actividades que le gusta realizar están: bucear, practicar taekwondo, pasear con sus mascotas y cocinar. Además, es vegana.