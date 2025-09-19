La banda peruana Inzul y el artista emergente Dave Hurtts, mediante su canción colaborativa “Espina de Rosas”, alcanzaron el Top 10 de las tendencias de Spotify en Perú.

El tema, una fusión del sonido indie latino de Inzul con la composición original de Hurtts, nació de un encuentro digital. Stefano Toller, vocalista de Inzul, descubrió a Dave a través de TikTok, donde el artista había compartido una versión acústica del single.

De igual forma, el éxito de “Espina de Rosas” se basó en una estrategia digital que incluyó la creación de contenido viral y un videoclip dirigido por Ítalo Matos, protagonizado por la ‘influencer’ Cris Arakaki.

La difusión de la canción se reforzó cuando el ‘streamer’ Cristian Toledo la interpretó en una transmisión en vivo, amplificando su alcance en redes sociales. El tema ya superó las 350 mil reproducciones en menos de un mes.