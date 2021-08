La chica reality Alejandra Baigorria salió al frente para desmentir que haya intentado recordar a su expareja al mostrar en sus redes sociales un tatuaje que se hizo cuando ambos mantenían una relación sentimental.

Según explicó a las cámaras de “América Espectáculos”, ella no se ha hecho ningún tatuaje en pareja. Además, señaló que el único tatuaje compartido que tiene se lo hizo con su amiga Vania Bludau.

“Es un tatuaje que yo me hice hace muchos años, pero me hice dos en esa misma época y otro que me hice con Vania. El único tatuaje que tengo compartido en mi vida es con Vania, no tengo ningún otro tatuaje de nadie, son otros que me quise hacer en su momento”, señaló Alejandra.

“Es más, me lo tengo que arreglar porque ya está viejito y se ha puesto medio feo. No, nada. No me he tatuado a ningún hombre en mi cuerpo ni nada por el estilo. Puede haber coincidido con la época, pero no tiene nada que ver”, añadió.

Asimismo, Alejandra Baigorria aseguró que no hablará sobre Mario Hart, a quien no le guarda rencor y hasta ya olvidó todo lo que vivió cuando estaban juntos.

“Yo creo que uno tiene que tener claro que el pasado es pasado, el presente es presente y el futuro, bueno, quien sabe. No hablo del futuro ni del pasado, hablo de mi yo del presente. Estoy tranquila, haciendo mi trabajo. Yo soy cero rencorosa, tengo tan poco rencor en mi vida que me olvido de las cosas”, finalizó.

