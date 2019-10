Christian Domínguez e Isabel Acevedo ya no son pareja sentimental. El cantante de la Gran Orquesta Internacional confirmó que la relación de tres años llegó a su fin por decisión de la bailarina.

“Si bien nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, sí, tengo que decir que sí. No quería decirlo porque parte de la familia de ella no lo sabía”, señaló el músico en declaraciones al programa “Válgame" de Latina.

Asimismo, Christian Dominguez desvirtuó las versiones que aseguran que una tercera persona habría influenciado en la decisión de Acevedo e indicó que jamás aparecerá alguna imagen de él siendole infiel.

Las primeras sospechas sobre el fin de la relación de Christian e Isabel surgieron cuando ambos dejaron de seguirse en Instagram.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo se conocieron durante los ensayos de “El artista del año". La bailarina fue sindicada como la manzana de la discordia entre la separación del cantante y su exesposa Karla Tarazona.

LO QUE DIJO ISABEL

Acevedo empleó Instagram para pronunciarse sobre la separación. La bailarina aclaró que tras culminar con Christian Domínguez se siente “tranquila” y liberada.

“Estoy tranquila y en paz conmigo misma. Me encuentro en la mejor etapa de mi vida. Solo debo decirles: ‘Me liberé’”, escribió Isabel en Instagram.









REVELADOR VIDEO

En un adelanto del programa “Magaly TV: La firme” mostraron imágenes comprometedoras de Christian Domínguez con la bailarina Pamela Franco.

En el video el cantante de cumbia aparece besando a su compañera en la conducción de “Se pone bueno” y luego aparecen tomados de la mano.

“Hoy en Magaly Tv: La Firme, Christian Domínguez le es infiel a su adorada ‘Chabelita’una en noche de pasión y locura. Cantante se besa y se toma de la mano con cumbiambera Pamela Franco”, se escucha en la promoción del espacio.