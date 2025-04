El reciente avance de “El valor de la verdad” sorprendió a todos al anunciar una edición doble, donde Dalia Durán y John Kelvin contarían sus verdades tras su polémica relación que terminó en ataques contra la modelo y la encarcelación del cantante. Ahora, la cubana ha decidido aclarar lo sucedido y negó que vaya a presentarse junto al cumbiambero.

En entrevista vía telefónica con el programa “Magaly TV, la firme”, Dalia Durán aseguró que el adelanto de “El valor de la verdad” la tomó por sorpresa, ya que en ningún momento aceptó sentarse cara a cara con John Kelvin en el programa.

“Esa promoción salió hoy y me sorprendió mucho, porque da a entender como si yo fuera a presentarme con él, pero eso no es cierto. Yo sí he pasado el polígrafo, pero aún no he grabado en el set con Beto Ortiz”, dijo Dalia Durán.

Dalia Durán conversó con Magaly Medina y habló de su participación en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Según explicó la cubana, ella se sentará en el sillón rojo para contar todos los detalles sobre el abuso y las agresiones que vivió durante su relación con John Kelvin. Dalia dejó claro que su participación será independiente y que no conoce los detalles del acuerdo del cantante con el programa.

“Mi trato con la producción es aparte. Mi tema es aparte, yo voy a contar mi verdad, lo que he vivido tantos años… John ha sido mi agresor, lo tengo clarísimo”, dijo Durán a Magaly Medina.

John Kelvin y Dalia Durán participarán juntos en ‘El valor de la verdad’: Fecha, hora y por dónde verlo | Foto: Instagram (@elvalordelaverdadoficial) / Composición EC

Cabe señalar que, al final de la comunicación, Magaly Medina increpó a Dalia Durán por haber grabado un video para Tik Tok, junto a John Kelvin, burlándose de la agresión que sufrió y que llevó al cantante a ser encarcelado.