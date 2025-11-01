El cantante argentino Juancito Rivarola, miembro de la agrupación Marilyn, protagonizó un tenso episodio con Edwin Sierra, quien, tras hacer una serie de comentarios sobre su físico en su programa de radio, provocó que el artista abandonara la entrevista en vivo.
Según el video del altercado, que se viralizó en redes sociales, Rivarola interrumpió la conversación para expresar su fastidio. “Pero me estás diciendo a cada rato: ‘gordo’, ‘gordo’, a mí, sí me molesta que hablen de mi físico”, le reclamó al conductor.
Lejos de disculparse, el comediante respondió: “¿Acaso eres flaco?”, para luego justificar sus comentarios como de humor, una explicación que no fue bien recibida por el cantante. “Tienes cara de [tonto] enorme y no te digo nada”, le respondió.
Tras ello, agregó el músico: “Para mí tus chistes no son de mi agrado. Podrías cambiar tus chistes. Sí, me molesta que me digas ‘gordo’... sus chistes no son buenos”, para luego levantarse y abandonar el set.
Aunque Sierra trató de calmar la situación, asegurando que el programa era cómico y no había mala intención, diciéndole: “No es de mala onda, te recibimos con cariño”, el cantante optó por retirarse de la cabina radial muy incómodo.
Sin embargo, pocos minutos después de la partida de Rivarola, su representante se dirigió a Sierra para ofrecerle una disculpa, la cual fue aceptada con serenidad, cerrando así el tenso episodio.
En tanto, el video del enfrentamiento ha generado reacciones divididas. Mientras que algunos usuarios respaldan al cantante, señalando que “el humor tiene límites”. Otros defienden a Edwin, argumentando que el artista debía saber que el programa se basa en ese tipo de bromas.
