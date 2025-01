Maju Mantilla, exMiss Perú, recibió el 2025 en medio de una gran expectativa, pero no sin antes reflexionar sobre lo que fue el 2024 en su vida. Según detalló, fue un año de pruebas que estuvo marcado por momentos de alegría, así como otros de grandes retos personales.

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza dedicó un emotivo mensaje que resalta la lucha que vivió, a nivel emocional, el año pasado. Cabe recordar que, hace algunos meses, superó una crisis matrimonial con su esposo Gustavo Salcedo.

“Que fugaz fuiste 2024, me despido de este año con mucha gratitud por todos los buenos momentos que dejan huella y que tienen un lugar especial en la memoria y el corazón. También esos momentos que llegaron para ponerme a prueba, que me desafiaron, que me hicieron llorar, esos que hicieron que se me estruje el corazón y sacaron mi mayor fortaleza”, escribió en su post.

“Me detengo unos minutos y recuerdos mis risas, emociones, sentimientos, miedos, preocupaciones y silencios. Aquí estoy 2025, dando un paso más para seguir avanzando, para seguir soñando, para seguir creciendo. Feliz y bendecido año para todos”, añadió en su post.

El emotivo mensaje llegó acompañado de un video en el que Maju Mantilla recuerda los mejores momentos de su 2024, donde refleja tanto su crecimiento personal como profesional.

En una de sus últimas entrevistas del 2024, Maju Mantilla agradeció el respaldo de sus seguidores y celebró su vigencia en la pantalla chica. Ahora, se alista para volver a las pantallas en “Arriba mi gente”, junto a Fernando Díaz y Santi Lesmes.