Melissa Klug y Jesús Barco cumplirán su primer año de relación el próximo mes de septiembre, por lo que la popular ‘Blanca de Chucuito’ alista un viaje especial para celebrar su primer aniversario como pareja.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Klug habló sobre su romance con el deportista peruano y habló sobre los celos. Según dijo, ella no es celosa a menos que le den motivos para serlo.

“Si me da motivos, sí, pero si no, normal. De por sí, en mi vida cotidiana no soy celosa... Creo que el hombre si te quiere engañar, te engaña. No es que tengas que marcar territorio siendo una FBI, una agente de la CIA, no creo que tengas que estar todo el tiempo fijándote qué es lo que hace porque al final tanto el hombre como la mujer si te quiere engañar, te engaña”, contó Klug.

“Para qué tener una relación tóxica si puedes llevar una vida tranquila durmiendo en paz, recostándote sobre tu almohada sin tener que pensar dónde estará, qué estará haciendo, con quién... ¡Ay no! Eso es horrible”, añadió la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, Melissa Klug fue consultada por si su relación con Jesús Barco es la mejor que ha tenido en su vida, a lo que respondió que no le gusta comparar, pero ahora está en una “relación sana, basada en el respeto y la confianza”.

“No voy a comparar con las relaciones que he tenido, solo puedo decir que esta es una relación sana, basada en el respeto y la confianza. Es algo bonito lo que estoy viviendo y que quisiera seguir viviendo, estoy tranquila, me encuentro feliz, me da estabilidad emocional”, aclaró.

