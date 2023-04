La modelo y exconductora de televisión Melissa Paredes atraviesa un feliz momento en su relación con Anthony Aranda, por lo que no sorprende que en redes sociales haya empezado a circular el rumor de un presunto embarazo. Al respecto, Paredes salió al frente para responder con sinceridad.

Mediante un video de Instagram, Melissa Paredes conversó con sus fans y habló sobre sus planes de matrimonio con el bailarín. En ese contexto, también aprovechó para responder a los rumores de un posible embarazo.

Según contó la exconductora de “América Hoy” y “Préndete”, ella no está embarazada, sino que ha subido de peso por haberse olvidado de consumir sus pastillas contra la tiroides.

“Otra cosa que me están poniendo es que estoy embarazada, pero no, no estoy embarazada. Estoy gordita, suele pasar porque me había olvidado de tomar mis pastillas de la tiroides”, manifestó Paredes en el video de redes sociales.

Melissa Paredes aclara si está embarazada de Anthony Aranda

Por otro lado, Melissa Paredes también aseguró que le gustaría tener una despedida de soltera con mucha música y strippers, mientras que su novio no podría tener una celebración similar. Al decir esto, Aranda reclamó en el video.

Cabe señalar que, en un reciente viaje a Disney, el bailarín Anthony Aranda se arrodilló frente al castillo de Disney World para pedirle a Melissa Paredes que se case con él. Como era de esperarse, la modelo dijo que sí y ahora ambos están comprometidos.