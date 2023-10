Milett Figueroa dio a conocer su molestia tras los rumores sobre un supuesto viaje con Marcelo Tinelli a Uruguay. La modelo peruana confirmó que viajó a Montevideo, pero dejó en claro fue con una amiga solo a “conocer”.

“No fui a Punta del Este, fui a Montevideo, chicos, ¿a dónde me voy a ir’ era fin de semana largo. […] No tiene nada de malo, pero tampoco es que me quieran dejar así a mí. Me están perjudicando en mi trabajo [...] El jurado puede pensar que me estoy comportando como una diva, de verdad me perjudica, yo estoy en sentencia y me parece muy injusto cómo me quieren dejar”, dijo Milena en entrevista con ‘LAM’.

En cuanto a la vinculación con el conductor argentino por usar la misma gorra, la artista resaltó su incomodidad indicando que eso no es prueba de una relación sentimental.

“Es como que te compres una gorra de una marca y fulanito se compre la misma porque no es tu empresa, no la han hecho solo para ti”, dijo.

MARCELO TINELLI NIEGA VIAJE CON MILETT FIGUEROA

El conductor argentino, Marcelo Tinelli, aclaró que su viajó a Uruguay con su primo para asistir a una fiesta de cumpleaños. De esta manera descartó haber estado junto a Millett Figueroa en Punta del Este, balneario ubicado al sudeste del país ‘charrúa’.

“Estamos solos (con su primo), tranquilos, no sé qué andan diciendo por ahí, no tengo ni idea, pero aquí estamos bien. Vinimos al cumpleaños de un amigo que nos invitaron el fin de semana, pero solos y felices”, aseveró para negar algún romance.