El futbolista uruguayo de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, ha negado las acusaciones de agresión física hechas públicas por la influencer Antonella Reyes, y anunció que emprenderá acciones legales para defender su reputación.
Y es que, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Reyes acusó al deportista de haberla agredido físicamente durante un encuentro íntimo, donde Ceppelini “no se controló y terminó lastimándola”.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Viajé a Lima porque Pablo me invitó, mañana haré la denuncia, tengo cita con el forense, ya me vio una doctora”, manifestó Reyes al ser entrevistada por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.
CONOCE MÁS: Pablo Ceppelini: “Cualquier ser humano se bajonea un poco, pero encontré apoyo”
Según el testimonio de Reyes, la agresión ocurrió en un encuentro íntimo tras ser invitada a Lima por el futbolista, detallando que el primer día que llegó a la capital, el jugador la “ahorcó” y golpeó sus glúteos al punto de dejarle fuertes hematomas.
“El primer día todo normal, luego pasó lo del ahorque. (¿Te ahorcó?) Sí, el primer día sí, teniendo relaciones. Claro que me asusté, si no podía respirar", sentenció la modelo, agregando que tuvo que empujarlo.
Reyes también señaló el desinterés del jugador ante sus lesiones. Cuando le mostró las heridas, Ceppelini supuestamente le respondió: “Es que eres muy blanca y te marcas fácil”.
Adicionalmente, Reyes lo calificó de “obsesivo por tener relaciones” ya que, según su versión, el jugador la despertó de madrugada después de un partido solo para tener sexo en contra de su voluntad.
La Justicia de Uruguay ha dictado una medida cautelar de 180 días contra Ceppelini, como resultado de la denuncia presentada por Antonella. Esta medida obliga al futbolista a no contactar a Reyes ni acercarse a ella. Además, fue citado a una audiencia como parte del proceso legal iniciado.
MÁS INFORMACIÓN: Alianza Lima: Conmebol ratificó sanción a Pablo Ceppelini
La defensa de Pablo Ceppelini
Por su parte, el volante blanquiazul utilizó sus historias de Instagram para emitir un comunicado negando las afirmaciones.
“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo”, expresó el jugador de 34 años.
En ese sentido, el futbolista anunció medidas legales: “Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra”.
De ese modo, Ceppelini enfatizó que su imagen y honra están siendo afectadas, y que no permitirá tales difamaciones.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC