En su entrevista más reciente, Pablo Ceppelini analizó la victoria de Alianza Lima sobre ADT y ofreció un vistazo a su propio camino. Tras sufrir una lesión y una dura sanción, destacó el apoyo grupal como la clave de su recuperación.

“Cuando llegué generé una expectativa muy grande, después la lesión que fue la primera en mi carrera sentí dudas, más la sanción de la Copa cualquier ser humano se bajonea un poco, pero encontré el apoyo de mis compañeros”, admitió el volante en diálogo con L1 MAX, luego del 3-1 de Alianza en Matute.

“Vine para ser campeón y ahora estoy feliz de acompañar al grupo en la Copa. Uno llega con la expectativa de ser campeón. Uno siempre quiere hacer historia, dejar su huella”, añadió.

Más allá de su experiencia personal, Ceppelini también se refirió al presente de Alianza Lima tras ganar contra ADT. “Estos partidos son importantísimos. Sabemos que el Torneo Apertura se nos escapó por no ganar en casa”, comentó.

El uruguayo también tuvo palabras de elogio para la próxima salida de su compañero Erick Noriega, quien se marcha a Gremio. “Una pérdida muy grande la de Erick, lo vamos a extrañar mucho. Va a ser un jugador que sin duda va a estar 8, 10 años en la selección por la jerarquía que tiene”, afirmó.