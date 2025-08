La supuesta reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina sigue generando comentarios dentro y fuera de los sets de televisión. Luego de que el exintegrante de ‘Esto es guerra’ le pidiera disculpas públicas a la odontóloga en el programa en vivo, varias figuras del canal no dudaron en opinar al respecto, incluyendo a Rebeca Escribens y María Pía Copello.

“Lo único que tengo que decir respecto a ello es que, indistintamente de lo que fuera o de lo que vaya a pasar, Onelia ahí no es, ahí no es” , dijo tajante Rebeca Escribens en su espacio matutino, dejando entrever que no ve con buenos ojos una posible segunda oportunidad entre ambos. “Un consejo, no me lo han pedido, yo soy metete”, añadió con su característico estilo.

Por su parte, María Pía Copello fue aún más directa en el programa ‘Mande quien mande’, donde aprovechó la presencia de Onelia para lanzarle una pulla en vivo. “Quiero aprovechar que Onelia está aquí, para mandar un saludo muy especial a los circos del Perú, porque gracias a Onelia he quedado payasa una vez más ”, expresó, generando incomodidad en la modelo.

Las imágenes de ambos saliendo juntos de Chile avivaron los rumores de reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren. (Foto: Redes sociales)

Mario Irivarren, por su parte, ha intentado mantener una postura más conciliadora. En recientes declaraciones aseguró que su vínculo con Onelia fue muy especial y que, más allá de lo que suceda, ella siempre será alguien importante en su vida. “Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca” , afirmó.

Los rumores sobre un reencuentro amoroso entre ambos se dispararon tras ser captados juntos en el aeropuerto de Santiago de Chile. El portal Instarándula difundió imágenes del momento, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. Aunque no hubo muestras de afecto explícitas, las coincidencias en redes sociales y su regreso conjunto a Lima han sido suficientes para alimentar las especulaciones.

Hasta el momento, ni Mario ni Onelia han confirmado si han retomado su relación, pero el interés del público y las reacciones de sus colegas de canal dejan claro que el tema aún dará mucho de qué hablar.