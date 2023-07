La ex ‘chica reality’ Sheyla Rojas afirmó que durante su etapa como integrante del programa “Combate” en el 2012, el cantante colombiano Maluma se mostró interesado en ella, por lo que le sugirió un romance, pero se negó.

“Intentó tener algo conmigo, pero tú sabes que yo me hacía de rogar. Le decía: ‘No, Maluma no’”, explicó en el programa de espectáculos América Hoy.

Uno de los motivos por los que Rojas se negó a tener un vínculo con Maluma, era por su relación sentimental con el torero Antonio Pavón. Aunque se especuló que la Sheyla buscó a Maluma cuando estuvo soltera, jamás se confirmó una relación.

Por otro lado, Sheyla Rojas comentó que solo fueron compañeros de trabajo, y que no hubo una relación tal como se sugería. “Mi excompañero de trabajo no se acuerda cuando trabajó conmigo en Combate. No se acuerda de mí como era antes”, dijo.

¿Sheyla Rojas y Maluma aún tienen contacto?

Otra afirmación que hizo Sheyla Rojas era que habló personalmente con Maluma, y que este no recordaba a Christian Domínguez o a Zumba, con quienes trabajó en Combate.

“Yo le pregunté y me dijo: ‘¿Christian? ¿Quién es?’. ‘El de Tic Tic Tac’. Ese fue mi error (no haberle dicho que Christian fue capitán del equipo Rojo). También le pregunté por Zumba y tampoco nada”, indicó.