Ante la muerte del empresario peruano Víctor Angobaldo, su expareja Shirley Cherres lo despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida tras el accidente de tránsito que sufrió en Cañete.

“No puedo creer que nos dejaste. Me dueles mucho, mi corazón está roto en mil pedazos”, escribió al inicio de su mensaje acompañándolo con una foto de ellos dos.

Mensaje de Shirley Cherres

Luego agregó: “Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja, mi novio lindo. Siempre vivirás en mi corazón”, destacando el cariño que le tuvo y agradeciéndole “por tanto amor, tantas locuras y por esa nobleza”. Finalmente, cerró su despedida con un emotivo: “Te voy a extrañar muchísimo”.

En los últimos años, Angobaldo enfrentó complicaciones médicas. Desde 2024 buscaba un donante de riñón y, en febrero de 2026, necesitó con urgencia donadores de sangre debido a una emergencia de salud.

Shirley Cherres y Víctor Angobaldo en 2010 / KELVIN GARCIA

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Sobre la muerte de Angobaldo

El recordado personaje de la farándula peruana falleció este martes tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete.

Según información preliminar difundida por el medio local Buenos Días Cañete, el vehículo en el que viajaba junto a otras personas estuvo involucrado en el accidente.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el empresario llegó sin vida al Hospital Regional Rezola.

Los demás ocupantes del automóvil fueron trasladados al mismo establecimiento de salud, donde permanecen bajo observación médica.

Fallece Víctor Angobaldo luego de sufrir un accidente vehicular en Cañete. (Foto: Instagram / @soychorrillano)

¿Quién era Víctor Angobaldo?

La popularidad de Víctor Angobaldo comenzó en 2009 gracias a sus apariciones en ‘Magaly TV’. Y es que, fue presentado por Magaly Medina y Ney Guerrero luego de coincidir con la conductora en el penal San Jorge, durante un proceso judicial.

Desde entonces, su espontaneidad y particular personalidad lo convirtieron en un personaje recurrente de la farándula. Su fama aumentó tras iniciar una relación sentimental con Shirley Cherres, vínculo que ambos decidieron hacer público en televisión.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando le pidió matrimonio a la modelo en vivo, apenas dos semanas después de conocerse y tras protagonizar un “ampay”, escena que fue transmitida en horario estelar.

Durante los siguientes años, protagonizó diversos episodios televisivos, entre ellos una discusión con Efraín Aguilar en los exteriores del teatro Canout, un enfrentamiento con Fernando Roca, más conocido como “Zopilote” y un intercambio con Melcochita.

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