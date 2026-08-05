El empresario murió tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete| Foto: Archivo GEC
El empresario murió tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete| Foto: Archivo GEC
/ LADY GAMARRA
Por Redacción EC

Ante la muerte del empresario peruano Víctor Angobaldo, su expareja Shirley Cherres lo despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida tras el accidente de tránsito que sufrió en Cañete.

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