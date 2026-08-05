Ante la muerte del empresario peruano Víctor Angobaldo, su expareja Shirley Cherres lo despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida tras el accidente de tránsito que sufrió en Cañete.
Ante la muerte del empresario peruano Víctor Angobaldo, su expareja Shirley Cherres lo despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida tras el accidente de tránsito que sufrió en Cañete.
“No puedo creer que nos dejaste. Me dueles mucho, mi corazón está roto en mil pedazos”, escribió al inicio de su mensaje acompañándolo con una foto de ellos dos.
Luego agregó: “Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja, mi novio lindo. Siempre vivirás en mi corazón”, destacando el cariño que le tuvo y agradeciéndole “por tanto amor, tantas locuras y por esa nobleza”. Finalmente, cerró su despedida con un emotivo: “Te voy a extrañar muchísimo”.
En los últimos años, Angobaldo enfrentó complicaciones médicas. Desde 2024 buscaba un donante de riñón y, en febrero de 2026, necesitó con urgencia donadores de sangre debido a una emergencia de salud.
La popularidad de Víctor Angobaldo comenzó en 2009 gracias a sus apariciones en ‘Magaly TV’. Y es que, fue presentado por Magaly Medina y Ney Guerrero luego de coincidir con la conductora en el penal San Jorge, durante un proceso judicial.
Desde entonces, su espontaneidad y particular personalidad lo convirtieron en un personaje recurrente de la farándula. Su fama aumentó tras iniciar una relación sentimental con Shirley Cherres, vínculo que ambos decidieron hacer público en televisión.
Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando le pidió matrimonio a la modelo en vivo, apenas dos semanas después de conocerse y tras protagonizar un “ampay”, escena que fue transmitida en horario estelar.
Durante los siguientes años, protagonizó diversos episodios televisivos, entre ellos una discusión con Efraín Aguilar en los exteriores del teatro Canout, un enfrentamiento con Fernando Roca, más conocido como “Zopilote” y un intercambio con Melcochita.
VIDEO RECOMENDADO:
Reporte sobre el atentado con un explosivo en la vivienda de la cantante de cumbia Tamara Anguames. La familia denuncia temor y falta de resguardo policial, mientras se mencionan posibles motivos ligados a extorsión y un trasfondo político.