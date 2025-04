Ante las recientes declaraciones de Renato Rossini en "El valor de la verdad" (EVDV), donde afirmó que su romance con Shirley Cherres en "La Casa de Magaly" fue un montaje para atraer audiencia, la exvedette expresó su sorpresa.

“Me sorprende que se haya expresado de esa manera, porque públicamente decía que era su Barbie”, señaló Cherres en una entrevista con el diario Trome.

Por otro lado, respecto a la versión de Rossini sobre un supuesto intento de quedarse en su casa en Miami, Cherres fue enfática en desmentirlo.

“La producción de ‘La Casa de Magaly’ no me va a dejar mentir. Renato, cuando firmó contrato, afirmó que tenía una supercasa donde se podía grabar el reality Legalmente Rubia. Al llegar a Miami, me hospedé en el Hotel Intercontinental, como estipulaba mi contrato, y luego visitamos su casa, que era pequeña, rústica y donde él y su hermano arreglaban motos ” , explicó.

La también empresaria recalcó que nunca buscó quedarse en la vivienda del actor, ya que su contrato contemplaba hospedaje en un hotel de lujo. “No sé por qué dijo que he querido quedarme en su casa, además era imposible porque no tenía ni para comprar un caramelo”, añadió.

¿Shirley Cherres se enamoró de Renato Rossini?

Consultada sobre si llegó a enamorarse de Rossini durante su participación en "La Casa de Magaly", Shirley Cherres negó haber tenido sentimientos profundos por el actor.

“Nadie puede negar que era guapo, pero en Miami hay hombres cien veces más guapos y empresarios”, afirmó.

Además, confesó que su percepción sobre Renato cambió tras un episodio que la decepcionó: “Me decepcioné de él cuando lo vi saliendo del baño en toalla”, comentó.

¿Qué dijo Renato Rossini en ‘EVDV’?

El domingo 20 de abril, Renato Rossini participó en "EVDV", donde aseguró que su relación con Shirley Cherres fue armada como parte de una estrategia televisiva.

“Le comencé a meter un cuento que era la mujer más linda y el amor de mi vida”, declaró. Según explicó, aunque la exvedette creyó en el romance, él siempre tuvo claro que no existía un vínculo real: “Le llené la cabeza de flores”.

El actor también mencionó que, al finalizar el reality, Cherres pensó que su relación continuaría fuera de cámaras. Finalmente, Rossini envió un mensaje amistoso a Cherres: “Te mando un beso, Shirley, te quiero mucho. Es una mujer maravillosa”.