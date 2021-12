Tula Rodríguez fue abordada por las cámaras de “Estás en todas” para ser consultada sobre si aún conserva algún regalo de sus exparejas; sin embargo, la conductora explicó que desde que se comprometió en matrimonio con Javier Carmona no guardó nada.

“Catorce años he estado con alguien que ya no existe, no pue haber guardado algo. Yo agradezco a las personas con las que compartí algo, después yo hice mi vida y ahora tengo a mí princesa y lo que pase de aquí para adelante será una nueva historia. Pero de las exparejas en general, todo mi respeto y cariño, pero nada”, explicó en un inicio en la secuencia “Hashtag”.

La conductora de “En boca de todos” también se animó a confesar algunos de los detalles de tuvo con el padre de su hija.

“A Javier le he dado varias cosas. Él se iba a trabajar, y cuando yo le hacía la lonchera le mandaba una cartita y le decía: ‘Que tengas un lindo día’. Un detallito para que siempre recuerde a la esposita”, reveló.

Finalmente, Tula Rodríguez se conmovió al revelar que aún conserva el último obsequió que recibió por parte de Javier Carmona antes de que falleciera.

“Me hice amiga de su secre y le mandé flores allá, de él sí guardo todo. Tengo el último regalo, de verdad, es una billetera de una marca que no la voy a decir y me da pena abrirla porque siento que es el último regalo que me dio de cumpleaños”, confesó.

